Viktoria und Staaken steigen ab: Wie geht es weiter?

Kurz vor 16 Uhr ist es amtlich: Im Aufstiegs-Relegationsspiel zur 3. Liga besiegt der TSV Havelse (Meister der Regionalliga Nord) Lok Leipzig (Champion der Regionalliga Nordost) mit 3:0 nach Verlängerung. Das Hinspiel endete 1:1.

Regionalligist Viktoria Berlin und Oberligist SC Staaken hatten gebannt auf diese Partie geschaut. Ein Sieg von Lok Leipzig hätte Viktoria den Klassenerhalt in der Regionalliga ermöglicht, Staaken hätte in einem Relegationsspiel gegen den Drittletzten der Südstaffel um den Verbleib in der Oberliga kämpfen können.

Nun steht fest: Viktoria Berlin muss in die NOFV-Oberliga Nord (zuletzt 2013) absteigen, der SC Staaken zurück in die Berlin-Liga, aus der die Spandauer 2017 aufgestiegen waren.