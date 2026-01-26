Viktoria Thiede sagt Danke Merim

Der FC Viktoria Thiede verabschiedet mit Merim einen prägenden Akteur der vergangenen Erfolgsjahre. Der Bezirksligist blickt dankbar zurück und gratuliert Adersheim mit einem Augenzwinkern zu einem starken Transfer.

Der FC Viktoria Thiede hat den Abschied von Merim bekanntgegeben. Nach zwei erfolgreichen Jahren verlässt Rozajac den Bezirksligisten und schließt sich dem FC Arminia Adersheim in der Nordharzliga an.

In seiner Zeit bei Viktoria Thiede war Merim Teil einer sportlich erfolgreichen Phase. Mit ihm gelang dem Verein der Aufstieg sowie der Gewinn des Doubles. Der Klub hebt insbesondere seine sportlichen Leistungen und seine Einstellung hervor. Nicht nur seine Leistung auf dem Platz wird erwähnt, auch seine Einstellung und sein Charakter werden vom Verein als "menschlich überragend" in höchsten Tönen gelobt.

In der laufenden Saison kam Rozajac zu 7 Einsätzen von der Bank und konnte dabei ein Treffer im Aufsteigerduell gegen FG Vienenburg-Wiedelah veerbuchen. Nun verlässt er den Tabellenachten der Bezirksliga Braunschweig 3 und schließt sich dem Tabellenfünften der Nordharzliga an. Wer weiß, vielleicht ist die Verpflichtung vom Aufsteiger und Doublesieger ein gutes Omen für Adersheim und man kann noch um die Aufstiegsplätze mitspielen.

In einer Mitteilung bedankt sich Viktoria Thiede für den Einsatz des Spielers und wünscht ihm für die weitere Laufbahn alles Gute. Gleichzeitig gratuliert der Verein Adersheim zum Transfer. Auch Merim meldet sich unter dem Beitrag zu Wort: "Schöne Worte, eine gentlemanhafte Geste. Ich hatte nichts anderes erwartet. Ich wünsche euch ebenfalls alles Gute. Immer Thieder 💛🖤"