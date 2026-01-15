Viktoria Thiede rüstet im Winter nach

Der FC Viktoria Thiede nutzt die Winterpause zur Kaderjustierung. Mit Nico Pampuch und Devran Kara kommen zwei 21-jährige Perspektivspieler, während drei Akteure den Verein verlassen. Trainer Yüksel Altinkaya setzt auf frische Impulse für die Rückrunde.

Der FC Viktoria Thiede hat in der Winterpause personell nachgelegt. Bezirksliga-Trainer Yüksel Altinkaya bestätigte zwei Neuzugänge, die dem Team in der Rückrunde zusätzliche Qualität und Flexibilität verleihen sollen. Gleichzeitig muss der Verein drei Abgänge verkraften.

Mit Nico Pampuch kehrt ein alter Bekannter an nach Thiede zurück. Der 21-Jährige vom SV Lengede hatte bereits in der Sommervorbereitung bei Viktoria ein Probetraining absolviert, entschied sich nun aber erst mit einem halben Jahr Verzögerung für den Wechsel. Pampuch fühlt sich im zentralen Mittelfeld am wohlsten und soll dort für mehr Stabilität und Spielkontrolle sorgen. In der aktuellen Saison konnte er 12 Einsätze für den zweitletzten der Landesliga verbuchen.

Der zweite Neuzugang bringt Offensivvariabilität mit: Devran Kara wechselt vom MTV Wolfenbüttel II, dem aktuellen Tabellenführer der Bezirksliga Braunschweig 3. Trotz seines jungen Alters sammelte der 21-Jährige bereits Erfahrungen im Herrenbereich der ersten und der zweiten Mannschaft. Eigentlich war ein Winterwechsel für Kara nicht geplant. Doch die überraschenden personellen Veränderungen beim MTV, der Rückzug des Trainers aus familiären Gründen sowie das gleichzeitige Ausscheiden seines Vaters aus dem Trainerteam führten zu einem Umdenken. Thiede profitierte dabei von bestehenden Kontakten: Kara kennt mehrere Spieler aus gemeinsamen Stationen und ist mit ihnen befreundet. Ein Faktor, der den Wechsel beschleunigte. Zwischendurch schnürte Kara seine Schuhe für Union Salzgitter.

Auf der Abgangsseite stehen drei Namen. Simon Weiß beendet seine Karriere, während Laurent Maliqi zum SV Yunus Emre wechselt. Merim Rozajac verlässt den Verein ebenfalls, sein sportliches Ziel ist derzeit noch offen.

Die Verpflichtung zweier entwicklungsfähiger 21-Jähriger unterstreicht den Anspruch, in der Bezirksliga nicht nur kurzfristig zu reagieren, sondern auch perspektivisch zu planen. Wie schnell die Neuzugänge ihre Rolle finden, dürfte ein entscheidender Faktor für den weiteren Saisonverlauf sein.