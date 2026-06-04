Viktoria steht vor dem Titel – vorletzter Atemzug im Tabellenkeller

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Eine wichtige Information für die gesamte Liga: Da der SV Grün-Weiß Lübben und der FC Lauchhammer ihren Rückzug aus den Landesligen für die Saison 2026/2027 gemeldet haben und in Verbindung mit dem Rückzug von Petershagen-Eggersdorf aus der Brandenburgliga wird es in der Landesliga Nord keinen sportlichen Absteiger geben. Das nimmt Druck aus dem Tabellenkeller – ändert jedoch nichts daran, dass alle Teams bis zum letzten Spieltag um jeden Punkt kämpfen werden.

Der 29. Spieltag der Landesliga Nord steht vor der Tür – und die Spannung könnte kaum größer sein. An der Spitze steht der SV Viktoria Potsdam mit 70 Punkten aus 28 Spielen kurz davor, die Meisterschaft perfekt zu machen. Verfolger SV Falkensee-Finkenkrug (65 Punkte) kann den Rückstand rechnerisch noch aufholen, doch die Zeit läuft ab. Es sind nur noch zwei Spieltage zu absolvieren.

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Morgen, 19:30 Uhr FV Preussen Eberswalde Eberswalde SG Einheit Zepernick 1925 SG Zepernick 19:30 PUSH

Das erste Flutlichtspiel des Abends bringt ein hochklassiges Duell: Der FV Preussen Eberswalde (Platz 6, 45 Punkte) empfängt die SG Einheit Zepernick 1925 (Platz 3, 59 Punkte). 14 Punkte liegen zwischen beiden Mannschaften. Zepernick hat nach der 5:3-Hinspiel-Niederlage gegen Viktoria am vergangenen Spieltag einen Dämpfer erhalten und will nun beim Auswärtsspiel in Eberswalde die Antwort liefern. Für Eberswalde ist ein Heimsieg gegen einen direkten Spitzenkonkurrenten eine reizvolle Aufgabe. Das Hinspiel am 16. Januar 2026 gewann Eberswalde mit 2:0 – ein Ergebnis, das den Gastgebern Mut machen dürfte.

Der BSC Fortuna Glienicke (Platz 8, 35 Punkte) empfängt den SV Falkensee-Finkenkrug (Platz 2, 65 Punkte). Für Falkensee ist dieses Spiel von enormer Bedeutung: Falkensee muss gewinnen, um die kleine Chance auf den Titel zu wahren. Im Hinspiel am 5. Dezember 2025 gewann Falkensee auswärts gegen Glienicke mit 4:1 deutlich. Glienicke kommt nach dem 2:2 gegen Alt Ruppin als Außenseiter in diese Partie, kann aber auf eigenem Platz für eine Überraschung sorgen – das zeigte das Hinspiel-Ergebnis aus Glienickes Sicht in umgekehrter Konstellation bereits in dieser Saison.

Es ist das Duell zwischen dem SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse (Platz 15, 21 Punkte) und dem Angermünder FC (Platz 11, 25 Punkte). Vier Punkte trennen beide Mannschaften in der Tabelle. Im Hinspiel am 2. April 2026 setzte sich der Angermünder FC klar mit 3:0 durch und ließ Neustadt dabei keine Chance. Der AFC kommt zudem mit dem Rückenwind eines wichtigen 2:1-Sieges gegen Fortuna Babelsberg vom letzten Spieltag ins Spiel, bei dem Nico Hanse in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. Neustadt dagegen musste beim 3:6 gegen Zehdenick eine deutliche Niederlage hinnehmen und will sich auf eigenem Platz rehabilitieren.

Der FC 98 Hennigsdorf (Platz 9, 31 Punkte) empfängt den Tabellenletzten FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 (Platz 16, 20 Punkte). Nur elf Punkte trennen beide Mannschaften – ein auf den ersten Blick deutlicher Abstand, der jedoch durch das Hinspiel relativiert wird: Am 6. Dezember 2025 siegte Concordia auswärts in Hennigsdorf mit 2:0. Hennigsdorf wird auf Wiedergutmachung sinnen und vor eigenem Publikum eine andere Antwort geben wollen. Concordia dagegen weiß, dass auch schwierige Auswärtsaufgaben zu meistern sind – das Hinspiel-Ergebnis ist der beste Beweis.

Sa., 06.06.2026, 14:00 Uhr FC Schwedt 02 FC Schwedt SV Viktoria Potsdam SV Viktoria 14:00 PUSH

Das wohl bedeutsamste Spiel des gesamten Spieltags steigt in Schwedt: Der FC Schwedt 02 (Platz 7, 43 Punkte) empfängt Tabellenführer SV Viktoria Potsdam (Platz 1, 70 Punkte). Die Rechnung ist simpel: Gewinnt Viktoria in Schwedt, ist die Meisterschaft perfekt – denn Verfolger SV Falkensee-Finkenkrug könnte dann mit maximal noch 71 Punkten aus den verbleibenden zwei Spielen nicht mehr gleichziehen. Das Torverhältnis von 132:42 unterstreicht die erdrückende Dominanz des Spitzenreiters in dieser Saison. Im Hinspiel am 6. Dezember 2025 setzte sich Viktoria mit 6:4 in einem torreichen Spiel durch. Schwedt wird es dem Meisterkandidaten so schwer wie möglich machen wollen und dabei auf die eigene Heimstärke setzen – doch Viktoria reist als haushoher Favorit an.

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr SG Bornim SG Bornim Schönower SV 1928 Schönower SV 15:00 PUSH

Die SG Bornim (Platz 14, 23 Punkte) empfängt den Schönower SV 1928 (Platz 4, 56 Punkte). Der Tabellenabstand von 33 Punkten spricht eine deutliche Sprache. Schönow kommt nach einem beeindruckenden 4:1-Heimsieg gegen FSV Bernau am vergangenen Spieltag mit breiter Brust in diese Partie – Bartosz Barandowski und Pawel Jaloszynski trafen dabei je doppelt. Im Hinspiel am 6. Dezember 2025 gewann Schönow mit 2:1. Bornim, das zuletzt beim 1:2 gegen Eberswalde leer ausging und eine Torbilanz von 49:82 aufweist, steht vor einer schwierigen Aufgabe auf eigenem Platz.

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr FSV Bernau FSV Bernau SV 1920 Zehdenick Zehdenick 15:00 PUSH

Der FSV Bernau (Platz 5, 52 Punkte) empfängt den SV 1920 Zehdenick (Platz 13, 23 Punkte). 29 Punkte trennen die beiden Mannschaften – und doch ist dieses Spiel für beide Seiten bedeutsam. Bernau will nach der deutlichen 1:4-Heimniederlage gegen Schönow eine Reaktion zeigen und die eigene Position in der oberen Tabellenhälfte festigen. Zehdenick dagegen kommt nach einem furiosen 6:3-Kantersieg gegen Neustadt mit Schwung in diese Partie, bei dem Marcin Krystek und John Lormis je zweimal trafen. Das Hinspiel am 6. Dezember 2025 endete 2:2 – ein Ergebnis, das zeigt, dass Zehdenick in der Lage ist, Bernau das Leben schwer zu machen.