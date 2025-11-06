Viktoria-Sportvorstand Felix Magath: »Geht nur ums Überleben«

Das mit 225 Mitgliedern voll besetzte VIP-Zelt des Stadions am Schönbusch erlebte zwar zunächst einen kontroversen Austausch zur personellen als auch inhaltlichen Neuausrichtung, am Ende entschieden die Mitglieder aber mit 145 Ja-Stimmen (bei 63-Nein-Stimmen und vier Enthaltungen) deutlich für die Umsetzung des von Matthias Hartmann und Marco Fecher erarbeiteten Zukunfts-Konzepts. Dieses sieht unter anderem als wesentliches Element die zeitnahe Umsetzung einer Ausgliederung der ersten Mannschaft in eine GmbH vor sowie einen lediglich dreiköpfigen Vorstand über einer breit aufgestellten operativen Ebene.

Im Anschluss wählten die Mitglieder die zuvor bereits kommissarisch bestellten Vorstände Matthias Hartmann als Vorsitzenden und Felix Magath als Sportvorstand ordentlich in ihre Ämter, Marco Fecher wurde zum Finanzvorstand gewählt. Dabei begeisterte speziell der aus dem Aschaffenburger Stadtteil Nilkheim stammende Europameister, Europapokalsieger und mehrfache Deutsche Meister Felix Magath, der von 1972 bis 1974 das Trikot der Weiß-Blauen trug und später als Vereinstrainer ebenfalls Titel wie die Deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal gewann, mit einer emotionalen Rede die Versammlung. Dabei betonte der 72-Jährige, dass er der Viktoria in der derzeit schwierigen Situation helfen wolle: "Es wird nicht leicht und wir werden richtig anpacken müssen, um die nötigen Gelder zu akquirieren, damit wir diese Saison überstehen. In dieser Spielzeit geht es nur ums Überleben und diese Situation können wir nur gemeinsam überstehen. Wenn wir zusammen daran arbeiten, werden wir es auch schaffen und die Viktoria in der Liga halten."