Viktoria spielt das Schlusslicht „müde“

Frauenfußball: Souveräner 9:0-Sieg bei Schlusslicht West Köln. Sarah-Marie Schneider bei ihrem Debüt an drei Toren beteiligt. Uevekoven verzichtet.

SC West Köln – SV Viktoria RW Waldenrath-Straeten 0:9 (0:4): Recht souverän nahm die Viktoria die Hürde West Köln in einem Spiel, in dem man eigentlich nur verlieren kann. Das sieglose Schlusslicht igelte sich im eigenen Strafraum ein, warf sich in jeden Schuss und zeigte Leidenschaft. „Man muss den Hut vor der Mannschaft ziehen, die Woche für Woche Niederlagen kassiert und dennoch den Kopf nicht in den Sand steckt“, zeigte sich Viktoria-Coach Maik Honold beeindruckt vom Schlusslicht. Die Viktoria legte sich den Gegner zurecht und spielte ihn müde.

Vor der Pause trafen Julia Mertens und Michelle Leicher je zweimal, nach dem Wechsel freute man sich über weitere Doppelpacks von Lina Schranz und Blessy Idahosa sowie den zwölften Saisontreffer von Julia Mertens. Die Viktoria rückte bis auf einen Zähler an Rang zwei heran und schraubte auch das Torkonto hoch.

Erstmals spielte Sarah-Marie Schneider. Die einstige Torjägerin aus Kornelimünster war die erhoffte Anspielstation im Sturmzentrum, war an drei Toren beteiligt und hatte gute Laufwege. „Sie hilft uns im Schlussspurt weiter“, freute sich Maik Honold. Seine Mannschaft bewies Teamgeist, gab Kristina Hild und Kristina Wolters aus familiären Gründen frei; das Trainerteam ist stolz auf diese „Einheit“. Und bei Justina Siebert ging man nach dem Muskelfaserriss kein Risiko ein.

SV Allner-Bödingen – Sportfreunde Uevekoven 2:0-Wertung: „Es war klar, dass das mal passieren würde“, sagte Uevekovens Trainer Andreas Vecchio. Ihm standen aufgrund verschiedener Ausfälle nur acht Spielerinnen zur Verfügung. Und die wollten die weite Reise nicht antreten und sich eine hohe Niederlage abholen. So wird die Partie für Allner-Bödingen gewertet. Spielerinnen und Trainer hatten sich zusammengesetzt. „Die Spielabsage soll die Ausnahme bleiben, wir wollen die Saison vernünftig zu Ende bringen“, verspricht der Trainer.

