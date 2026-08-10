Viktoria Sindlingen legt nach, Eddersheim III mit Comeback-Qualitäten A-Liga: 1. FC Viktoria Sindlingen schlägt SG Oberliederbach II 4:2 +++ FC Eddersheim III bezwingt 1. FC Viktoria Kelsterbach 2:1 +++ Beim FCE soll im Torabschluss wieder mehr Selbstverständlichkeit zurückkehren von Ruben Solms · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Erneut erfolgreich: Nach dem 4:2-Sieg gegen die SG Oberliederbach II blickt der 1. FC Viktoria Sindlingen zufrieden auf den Saisonstart. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus-Kreis. Nach einer soliden A-Liga-Spielzeit 2025/26 hat sich der 1. FC Viktoria Sindlingen für die neue Saison höhere sportliche Ziele gesetzt und den Kader mit einigen Neuzugängen verstärkt. Bislang knüpft der Verein erfolgreich an seine eigenen Vorgaben an, denn trotz personeller Sorgen hat die Viktoria als eines von zwei Teams die maximale Punkteausbeute der ersten beiden Saisonspiele eingefahren. Für die Sindlinger kommt der erfolgreiche Start nicht überraschend, nun richtet der Verein den Blick bereits auf die kommenden Herausforderungen. Der FC Eddersheim III zeigte nach der deutlichen Heimpleite zum Saisonauftakt hingegen eine Reaktion und bezwang KOL-Absteiger 1. FC Viktoria Kelsterbach nach Rückstand mit 2:1.







Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Unsere Hausaufgaben gemacht": Viktoria Sindlingen mit zwei Siegen zum Auftakt Carsten Schmitt, Co-Trainer des 1. FC Viktoria Sindlingen (zuletzt Trainer beim 1. FC Sulzbach), sagte zur Partie bei der SG Oberliederbach II: "Es war wie auch unser erstes Saisonspiel etwas holprig, aufgrund taktischer Anpassungen zur Pause war der Sieg aber möglich." Mit den beiden Siegen zum Saisonauftakt habe der Verein aufgrund seiner Neuverpflichtungen und einer positiven Vorbereitung gerechnet. Gerade angesichts des aktuell recht dünnen Kaders und einiger angeschlagener Spieler könne die Viktoria mit den sechs Zählern aber besonders zufrieden sein. Verzichten müsse das Team auf den angeschlagenen Alessandro Imparato, Marcel Kowalski sowie Leistungsträger Alessandro Attardo, der noch kein Training habe absolvieren können.

"Wir wollen im oberen Drittel mitspielen und haben erst einmal unsere Hausaufgaben gemacht", sagte Schmitt. Was der Mannschaft zugutekomme, sei neben den Neuzugängen die Tatsache, dass sie bereits über eine sehr eingespielte Defensive verfüge. Mit dem SV 09 Hofheim und dem SV 09 Flörsheim erwarte das Team nun aber zwei Gegner, an denen sich zeigen werde, wo die Mannschaft wirklich stehe. "Auch gegen diese vor Saisonbeginn als Favoriten ausgemachten Teams rechnen wir uns natürlich etwas aus", sagte Schmitt.

Tore: 1:0 durch Sahil Preet Singh Ghotra (31.), 1:1 durch Mohamed El Messaoudi (37.), 1:2 durch Anas Harcha (60.), 1:3 durch Devante Burnett (83.), 2:3 durch Kostantinos Kalogiros (89.) und 2:4 durch Salvatore Piritore (90.). Wechsel des FC Eddersheim III zeigen Wirkung Niklas Maier (früher: Zörb-Stach), Trainer des FC Eddersheim III, sagte: "Wir sind nicht gut in die Partie gekommen." Zu häufig habe sich sein Team Ballverluste im Zentrum geleistet und so den Gegner eingeladen. Der 1:0-Führungstreffer des 1. FC Viktoria Kelsterbach durch Mustafa Ridvan Saniyeoglu (26.) sei folglich verdient gewesen. "In der zweiten Halbzeit haben wir dann eine ganz andere Leistung gezeigt", berichtete Maier. So habe die Mannschaft auch nach dem 1:1-Ausgleich durch Sebastian Schur (73.) weiter auf den Sieg gedrängt und kurz darauf in Person von Luis Vera Lopez (76.) den Treffer zum 2:1-Endstand erzielt. Entscheidend dafür, dass der FCE letztlich verdient drei Punkte einfahren konnte, seien dabei die Wechsel nach der Pause gewesen. "Alle Einwechselspieler haben ein überragendes Spiel gemacht, und einen so tiefen Kader zu haben, gibt mir als Trainer ein gutes Gefühl", sagte Maier.