Viktoria siegt vor 449 Zuschauern – Spektakel in Zepernick

Der FSV Bernau und Schönower SV lieferten sich über 90 Minuten einen offenen Schlagabtausch, der ein 2:2 hervorbrachte – doch beide Teams werden das Gefühl haben, mehr hätte möglich sein können. Schönow erwischte den besseren Start: Bereits in der 15. Minute brachte Bartosz Barandowski die Gäste in Führung. Bernau antwortete schnell – Mattis Raschke glich in der 27. Minute aus. Doch erneut war es Bartosz Barandowski, der nur drei Minuten später vollendete und Schönow wieder auf die Siegerstraße brachte. Bernau ließ jedoch nicht locker. Die Mannschaft arbeitete sich in die Partie zurück, erhöhte im zweiten Durchgang den Druck und belohnte sich in der 68. Minute, als erneut Mattis Raschke traf und mit seinem zweiten Tor den Endstand herstellte.

Falkensee-Finkenkrug setzte am Freitagabend ein deutliches Zeichen und zeigte, warum das Team weiterhin als Spitzenkandidat gelten darf. Mit 4:1 fegte die Mannschaft den FC 98 Hennigsdorf vom Platz. Nach einer intensiven ersten Hälfte mit vielen Zweikämpfen brachte Adrian Ostach den SV Falkensee-Finkenkrug in der 44. Minute in Führung. Hennigsdorf schlug noch vor der Pause zurück: Marc Brosius glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1 aus. Ein Ausgleich, der den Gästen Mut machte – doch dieser verpuffte schnell. Jeldrick Müller traf in der 68. Minute zur erneuten Führung. Nur acht Minuten später erhöhte Adrian Ostach mit seinem zweiten Tor des Abends auf 3:1. Linus Eick setzte in der 86. Minute den Schlussakkord und krönte die starke Leistung der Hausherren.

Die Überraschung des Abends spielte sich in Schwedt ab. Der heimische FC Schwedt 02 musste eine 1:3-Heimniederlage gegen den zuvor tief im Tabellenkeller stehenden FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 hinnehmen – ein Ergebnis, das die Liga aufhorchen lässt. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte drehte Concordia im zweiten Durchgang auf. Justin Wieher brachte die Gäste in der 51. Minute in Führung. Der Treffer gab Concordia spürbaren Auftrieb, denn nur sechs Minuten später erhöhte Kevin Stenger auf 2:0. Christos Koka setzte in der 68. Minute sogar den dritten Treffer drauf. Erst kurz vor Schluss gelang Jason-Leon Würfel per Foulelfmeter das 1:3 (84.). Für mehr reichte es jedoch nicht – Concordia verteidigte leidenschaftlich und belohnte sich.

---

Für die SG Bornim setzte sich die bedrückende Serie fort – doch diesmal fehlte nur ein kleiner Schritt zum ersten Saisonsieg. Im Duell mit FV Preussen Eberswalde zeigte die Mannschaft Moral, musste sich aber am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Eberswalde nutzte bereits in der 25. Minute eine Gelegenheit: Diego Lima De Mello verwandelte einen Foulelfmeter zur Gästeführung. Bornim hielt dagegen, blieb aber im letzten Drittel oft glücklos. Als Nikos Wolf in der 80. Minute einen Angriff der Gäste zum 2:0 vollendete, wirkte die Partie entschieden. Doch die Hausherren bäumten sich noch einmal auf. Max Schmidt traf in der 85. Minute zum Anschluss und brachte die Hoffnung zurück. Eine druckvolle Schlussphase folgte, Bornim warf alles nach vorn – doch der Ausgleich blieb aus. ---

Neustadt setzte ein deutliches Ausrufezeichen und festigte nach einem 3:1-Heimerfolg gegen SV 1920 Zehdenick seine Position im oberen Mittelfeld. Das Spiel begann mit einem furiosen Neustädter Start: Bereits in der 8. Minute traf Pascal Daube zur Führung. Nur neun Minuten später legte er mit seinem zweiten Treffer nach und stellte früh die Weichen auf Sieg. Als Abdel Mamadou in der 26. Minute auf 3:0 erhöhte, schien die Partie entschieden. Zehdenick jedoch gab sich nicht auf: Marcin Krystek traf nach 32 Minuten zum Anschluss. Doch blieb das Tor zum 3:2 aus. Neustadt verteidigte entschlossen und brachte die Führung über die Zeit. ---

Ein Spiel voller Wendungen und Emotionen sahen die Zuschauer in Babelsberg, wo Fortuna den Angermünder FC mit 3:2 bezwang und damit einen immens wichtigen Sieg im Tabellenkeller landete. Bereits in der 2. Minute brachte Georg Müller die Hausherren in Führung – ein Schockmoment für die Gäste, die sichtlich Zeit brauchten, um in die Partie zu finden. Ben Enderlein erhöhte in der 18. Minute auf 2:0. Doch Angermünde kämpfte sich zurück: Tony Oppelt verkürzte in der 36. Minute, und Artem Filonenko traf in der 55. Minute per Foulelfmeter zum Ausgleich. Die Begegnung schien nun völlig offen. Am Ende aber war es Cedric Cawi, der mit seinem Treffer in der 76. Minute den Babelsberger Befreiungsschlag besiegelte. Für Angermünde hingegen bleibt die Lage kritisch, auch wenn die Mannschaft erneut Kampfgeist bewies. ---

Was im Vorfeld als Topspiel angekündigt war, entwickelte sich zu einem denkwürdigen Spektakel. Vor 449 Zuschauern setzte der Tabellenführer SV Viktoria Potsdam mit einem 5:3-Auswärtssieg ein mächtiges Zeichen im Titelkampf. Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, doch dann begann das Offensivfeuerwerk: In der 28. Minute brachte Dennis Rothenstein die Gäste in Führung. Zepernick schlug zurück – Ozan Özer Pekdemir traf in der 45. Minute zum Ausgleich. Doch Potsdam antwortete doppelt in der Nachspielzeit: Erst traf Nils Gottschick in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:1, nur Sekunden später erhöhte erneut Dennis Rothenstein auf 3:1. Die zweite Hälfte begann ebenso rasant: Tobias Francisco traf in der 46. Minute zum 4:1, Dennis Rothenstein legte in der 51. Minute seinen dritten Treffer nach. Zepernick kämpfte weiter, verkürzte in der 67. Minute durch Ozan Özer Pekdemir und kam in der 87. Minute nach einem Eigentor von Christopher Aurin noch einmal heran. Doch Viktoria Potsdam ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen – ein Triumph, der die Tabellenführung eindrucksvoll festigt. ---