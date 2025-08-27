Viktoria Schaafheim startet zuversichtlich in zweite Hessenliga-Saison

Die Schaafheimerinnen beim Jubeln. – Foto: Jonas Kurz

Schaafheim. Nach dem Hessenliga-Aufstieg souverän die Liga mit einem Platz im Mittelfeld gehalten – ein Erfolg für Monja Heim, Trainerin der Frauen des FC Viktoria Schaafheim. „Wir waren der beste Aufsteiger in der vergangenen Saison. Unser Ziel vom Klassenerhalt haben wir mit Platz sieben klar erreicht“, erklärt Heim.

Die Ambitionen bleiben unverändert: „Wir möchten auf jeden Fall wieder die Klasse halten und haben uns den sechsten Platz als Ziel gesetzt. Außerdem wollen wir an unseren Gegentoren arbeiten und weniger Gegentreffer kassieren als im letzten Jahr", berichtet die Trainerin.

Um dieses Ziel zu erreichen, möchte Heim eine bessere Konstanz der Spielerinnen im Kader herstellen. Durch Verletzungen in der letzten Saison hätten selten alle Spielerinnen zur Verfügung gestanden und es seien viele Umbrüche nötig gewesen. Heim: „Ich wünsche mir, dass wir diese Saison öfter aus dem Vollen schöpfen können.“ Saisonauftakt durch Punktgewinn geglückt

Dabei soll auch Neuzugang Hannah Krist helfen, die die Viktoria im Mittelfeld verstärkt. Romina Bornschein hat den Verein verlassen. Monja Heim gibt sich sehr zuversichtlich: „Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist sehr gut. Wir hatten eine intensive und anstrengende Vorbereitung, die Mädels merken aber, dass sie fit sind und das macht während der Runde natürlich mehr Spaß!“ Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr FC Viktoria Schaafheim Schaafheim TuS Viktoria Großenenglis Großenenglis 3 3 Abpfiff Zum Saisonauftakt am vergangenen Samstag holten die Schaafheimer Mädels bereits einen Punkt beim 3:3-Unentschieden gegen TuS Großenengelis. Am kommenden Spieltag reisen sie zur SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.