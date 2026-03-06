Viktoria Rheydt ist so gefragt wie nie

Viktoria Rheydt hat die Lücke in der Infrastruktur gegenüber anderen Vereinen ein gutes Stück weit geschlossen. – Foto: Marco Cretti

Mit dem Abstieg in die Kreisliga B, der zweitniedrigsten Spielklasse, ist Viktoria Rheydt etwas von der sportlichen Bildfläche verschwunden. Und selbst dort spielt der die Viktoria lediglich eine Nebenrolle, überwintert auf Rang zehn unter 14 Mannschaften. Im Kontrast zum sportlichen Abrutschen stehen hingegen die Rahmenbedingungen des Vereins, die womöglich attraktiver denn je sind. Denn während fast überall im Stadtgebiet auf Kunstrasen gespielt wurde, musste Viktoria daheim noch lange auf Asche auflaufen. Ein deutlicher Standortnachteil. Bis zum Frühjahr 2025, als Viktoria offiziell den neuen Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Morr eröffnete – nach langer Vorgeschichte.

Entsprechend will der Verein aktiv in die Trainerausbildung investieren und sucht aktuell einen Jugendkoordinator. Das langfristige Ziel: 2030 wieder eine A- und B-Jugend zu haben, aus der sich künftig Nachwuchs für die Seniorenmannschaft generieren lässt. Darauf liegt vorerst der Schwerpunkt. Etwas, dass zuletzt undenkbar bei der Viktoria war. Denn um einen Ascheplatz haben Eltern nicht selten in der Vergangenheit einen Bogen für ihre Kinder gemacht.

Dieser Trend ist nun gestoppt. Laut Lukas Schabram, Geschäftsführer bei Viktoria Rheydt, sind die Mitgliederzahlen seitdem von 263 auf 310 gewachsen. „Der größte Anteil der neuen Mitglieder ist aus dem Jugendbereich. Die Anlage ist wieder deutlich voller“, sagt Schabram. Inzwischen habe der Verein wieder neun Jugendmannschaften, von den Bambini bis zur C-Jugend. Auch aus anderen Stadtteilen kämen nun wieder Kinder zur Viktoria. „Wir müssen teilweise Spieler ablehnen, weil wir keine Kapazitäten mehr haben – und keine passenden Trainer. Denn wir wollen nicht nur Kinderbetreuung anbieten“, sagt Schabram, selbst seit 30 Jahren Vereinsmitglied.

Ursprünglich sollte die Anlage verlegt werden, um Wohneinheiten dort zu errichten, was die Stadt aus Kostengründen jedoch irgendwann streichen musste. Stattdessen werden nun 1,5 Millionen Euro in die Sportanlage investiert – für den Kunstrasenplatz und künftig für sanierte Umkleideräume, Sanitäranlagen und Funktionsgebäude. Schritte, die für Viktoria damals nach eigener Aussage überlebenswichtig waren. Denn die Anlage war deutlich in die Jahre gekommen und marode. Folge: Die Mitglieder brachen weg und in der Jugend gab es immer weniger Zulauf.

Nachwuchs braucht der Verein dringend. Ein Großteil der Mannschaft ist über 30 Jahre alt. Bereits in der Vorsaison brach der Mannschaftskern altersbedingt auseinander, der teilweise seit der A-Jugend im Verein zusammenspielte. Entsprechend muss sich in Rheydt für die Zukunft ein neuer Kern bilden. Das Erfolgsstreben steht im Verein allerdings nicht über allem, sagt Schabram: „Unsere Philosophie ist, dass wir ein Verein sind, bei dem Fußball spielen kann, wer Lust hat. Das Hobby steht im Vordergrund.“

Trotzdem ist Schabram mit den Auftritten in der Hinrunde der Kreisliga B nicht vollends einverstanden. „Mit der Punktausbeute sind wir nicht zufrieden. Aber die Punkteausbeute bildet ab, was der Kader hergibt. Wir reden nicht über den Aufstieg“, sagt er. Ob A- oder B-Liga, ist bei Viktoria im Moment nicht ganz entscheidend. Sportlichen Ehrgeiz setzt Schabram trotzdem voraus.

Die sanierte Anlage hilft dem Verein dennoch in vielen Bereichen. „Wir können nun ganz normal trainieren, ohne vorher in den Wetterbericht zu schauen. Das macht wieder mehr Spaß, gerade in den kalten Monaten“, sagt Schabram, der zusätzlich noch in der ersten Mannschaft spielt. Er stellt aber auch klar: „Der Kunstrasen lockt jetzt keine 1000 Leute, wir ziehen nun nur mit anderen Vereinen gleich. Wir sind kein Verein, der Summen zahlt. Wir wollen aus unseren Jahrgängen heraus als Mannschaft wachsen.“

Die infrastrukturelle Entwicklung ist derweil noch nicht zu Ende an der Anlage Morr. „Die Ertüchtigung der Anlage ist weiter ein Thema“, sagt Schabram. So soll das Vereinsgebäude modernisiert und der Spielplatz vor der Anlage instandgesetzt werden. Für die Erweiterung des Geländes ist die Viktoria jedoch auf Fördergelder angewiesen. Daher ist bei diesen Projekten noch Geduld gefragt. Trotzdem ist deutlich mehr Leben in den Verein zurückgekehrt.