Viktoria Rheydt: Am Anfang zu gut, in der Mitte mit Niederlagenserie Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen: Von seinem guten Start profitiert das Team im Abstiegskampf.

So lief die Hinrunde

Fünf Spiele, fünf Siege – die Viktoria in der Spitzengruppe der Liga. Eine Momentaufnahme, die der Verein durchaus genossen hat. Trainer Wittkopf ordnet rückblickend allerdings ein: „Wir sind besser gestartet als erwartet, wussten aber auch, dass das nicht so bleiben wird.“ Das sollte sich bewahrheiten: Am 6. Spieltag setzte es eine 0:8-Niederlage gegen Türkiyemspor, der Beginn von acht Spielen ohne Dreier. Allerdings fügt Wittkopf an, dass sein Team in dieser Phase gegen den Rheydter SV und die Red Stars (jeweils 1:1) die beiden besten Saisonleistungen zeigte. Trotzdem kamen sechs Niederlagen zusammen, die die Mannschaft in der Tabelle nach unten durchreichten. Die beiden Erfolge gegen Rot-Weiss Venn (2:0) und Fortuna Mönchengladbach (3:1) sicherten der Viktoria den Platz im Mittelfeld der Tabelle. Zum Jahresabschluss kamen allerdings noch zwei Niederlagen gegen Schelsen (0:2) und Rheindahlen (0:2) hinzu. Mit 23 Punkten steht Rheydt zur Winterpause auf Platz zehn der A-Liga. „Damit sind wir zufrieden“, sagt Wittkopf.

Das war gut

Nicht unwichtig für den Ligaerhalt: Die Siege holte die Viktoria mit Concordia Viersen, SC Hardt, Polizei SV und Fortuna vor allem gegen direkte Konkurrenten aus dem Tabellenkeller. „Insbesondere der Sieg gegen Fortuna am Ende war sehr wichtig, das Spiel mussten wir gewinnen“, sagt Wittkopf. Was ihn ebenfalls erfreut: die Konstanz seiner Mannschaft – auch wenn er selbst zugibt, dass das beim Blick auf den Hinrundenverlauf merkwürdig klingt. „Wir hatten nur zwei Spiele, mit denen ich absolut nicht zufrieden war: Das war die 2:4-Niederlage gegen Viersen II und die Pleite gegen Türkiyemspor“, sagt er. Denn in einigen früheren Problemzonen habe sich seine Mannschaft stabilisiert. „Wir sind bei unserer Cleverness ein Stück weit besser geworden und haben gewisse Spiele über die Bühne gebracht. Auch in der Defensive haben wir im Vergleich zu früheren Jahren einen Schritt nach vorne gemacht“, sagt Wittkopf. 39 Gegentore sind aktuell gutes Mittelmaß in der Liga.

Das war nicht so gut