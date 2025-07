Viktoria Resse bekommt für sein WF-Turnier viel Anerkennung Der VfL Resse 08 löst Arminia Bielefeld als Turniersieger ab.rn

Nach zwei Turniersiegen in Folge von Arminia Bielefeld blieb der Titel beim 3. internationales Walking Football-Turnier in Gelsenkirchen.. Martina Rudowitz 1. Bürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen überreichte den Siegerpokal an den VfL Resse 08.