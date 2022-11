Viktoria-Präsident Günter Pütz tritt zurück 3. Liga: Nach über zehn Jahren im Amt tritt der 71-Jährige aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Der einzige Drittligist am Mittelrhein verabschiedet sein Vereinsoberhaupt. Am Dienstag ist Günter Pütz, langjähriger Präsident von Viktoria Köln, auf der jährlichen Mitgliederversammlung zurückgetreten. Als Grund nannte der 71-Jährige gesundheitliche Gründe.

„Wie sich hier jeder vorstellen kann, ist mir dieser bedeutende Schritt sehr, sehr

schwergefallen. Aber ich habe nach reiflicher Überlegung das Gefühl gehabt, dass ich diese

Entscheidung meiner Gesundheit, aber auch der Zukunft der Viktoria schuldig bin“, sagte Pütz auf der Mitgliederversammlung.

"Kleiner Teil einer großen Erfolgsgeschichte"

Als Pütz 2012 Präsident wurde, ging die Viktoria gerade erstmals seit der Neugründung in der Regionalliga West an den Start. 2019 gelang der Aufstieg in die dritte Liga, in der die Kölner in den vergangenen Jahren immer eine recht stabile Rolle spielten und auch in dieser Saison mit dem siebten Platz nach 17 Spielen eine gute Figur abgeben. Pütz, der von "tollen und emotionalen Jahren" sprach, gab sich bescheiden: „Ich durfte ein kleiner Teil einer großen Erfolgsgeschichte sein."