Viktoria Potsdam zerlegt Angermünde mit 16:0, Falkensee siegt zu neunt

Der 9. Spieltag der Landesliga Nord bot spektakulären Offensivfußball. Spitzenreiter Viktoria Potsdam demontierte Aufsteiger Angermünde mit sage und schreibe 16:0, Falkensee triumphierte im Topspiel in Zepernick. Auch Schwedt, Bernau und Hennigsdorf feierten klare Siege, während Glienicke endlich wieder jubeln durfte.

Im Topspiel setzte sich der SV Falkensee-Finkenkrug mit 3:1 bei Einheit Zepernick durch und untermauerte damit seine Ambitionen in der Spitzengruppe. Louis Heinrich brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung, Benedikt Bundschuh erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0. Vor 231 Zuschauern brachte Tom Bittner Zepernick mit einem verwandelten Strafstoß in der 69. Minute noch einmal heran, doch Bundschuh traf postwendend zum 3:1-Endstand (70.). Trotz zweier Platzverweise – Linus Eick (74.) und Robin Schultze (88.) sahen Gelb-Rot – brachte Falkensee den Sieg über die Zeit. Paul Maurer vergab für Zepernick in der 44. Minute einen Foulelfmeter. ---

Ein historischer Kantersieg für den SV Viktoria Potsdam: Mit 16:0 fegte der Tabellenführer den Angermünder FC vom Platz. Nils Gottschick eröffnete in der 5. Minute, Marvin Kleihs erhöhte in der 10. Minute. Danach übernahm Torjäger Tom Nattermann die Show – zwischen der 12. und 80. Minute traf er neunmal (12., 20., 23., 30., 38., 45., 49., 50., 80.). Auch Marvin Kleihs (41., 77.), Mathis Lange (54.) und Sebastian Lemgau (71., 87.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Nach diesem Schützenfest steht Viktoria mit 64:9 Toren an der Tabellenspitze – eine Machtdemonstration. ---

Für den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf gab es im Heimspiel gegen Eintracht Alt Ruppin eine bittere 1:3-Niederlage. Florian Riehl brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung. Nach dem Platzverweis gegen Justin Wieher in der 40. Minute musste Concordia in Unterzahl weiterspielen. Dennoch gelang Montreux Julien Mäder in der 58. Minute der Ausgleich. Doch wieder war es Riehl, der mit Treffern in der 61. und 82. Minute das Spiel entschied und seinen Dreierpack perfekt machte. ---

Der FSV Bernau gewann beim SV Schwarz-Rot Neustadt mit 3:2. Bereits in der 7. Minute brachte Dennis Ulbrich die Gäste in Führung, Hannes Straub erhöhte in der 36. Minute. Nach der Pause traf Ousmane Kone zum 3:0 (49.). Neustadt zeigte Moral – Tarik Wenzel (72.) und Davide Ngom (77.) verkürzten, doch Bernau brachte den Sieg über die Zeit. Mit dem Erfolg bleibt der FSV in der Spitzengruppe, während Neustadt trotz starker Aufholjagd leer ausgeht. ---

Ein umkämpftes Duell sah Fortuna Babelsberg mit 3:2 als Sieger. Ben Vetter (31.) und John Lukas Schmidt (32.) sorgten mit einem Doppelschlag für die frühe 2:0-Führung. Enrico Freitag brachte Bornim in der 58. Minute zurück ins Spiel, ehe Ben Enderlein in der 74. Minute das 3:1 markierte. Freitag verkürzte in der 82. Minute erneut, doch am Ende reichte es für die Gäste nicht mehr. ---

Der BSC Fortuna Glienicke feierte beim 4:2 gegen Preussen Eberswalde einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Dabei lagen die Gastgeber nach Treffern von Maximilian Knorr (12.) und Diego Lima De Mello (22.) zunächst 0:2 hinten. Doch Lucas Groth (32.) und Justin Hippe (38.) glichen noch vor der Pause aus. Niclas Warwel (45.) drehte das Spiel, und Alexander Rackwitz (46.) sorgte unmittelbar nach Wiederanpfiff für die Entscheidung. ---

Der FC 98 Hennigsdorf zeigte gegen den Schönower SV eine geschlossene Mannschaftsleistung und siegte mit 4:1. Tobias Völkel traf in der 16., 57. und 82. Minute (per Foulelfmeter) dreifach. Lukas Drews verkürzte in der 86. Minute, ehe Ron Hass in der 90. Minute den Endstand markierte. Mit diesem Sieg rückt Hennigsdorf in die obere Tabellenhälfte vor, während Schönow einen Rückschlag hinnehmen muss. ---