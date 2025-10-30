Viktoria Potsdam will Serie ausbauen, Verfolger Zepernick gefordert

– Foto: Anna Zeller

Der 9. Spieltag der Landesliga Nord steht im Zeichen spannender Duelle. Tabellenführer Viktoria Potsdam will seine Serie weiter ausbauen, während Verfolger Einheit Zepernick in der Heimpartie gegen den SV Falkensee-Finkenkrug bestehen muss. Auch im Tabellenkeller wird es ernst: Bornim und Glienicke stehen unter Druck.

Ein echtes Topspiel steht an: Die SG Einheit Zepernick empfängt den SV Falkensee-Finkenkrug. Zepernick musste zuletzt beim 3:3 in Neustadt Punkte lassen, nachdem man eine 3:1-Führung verspielt hatte. Besonders defensiv zeigte das Team dort Schwächen. Falkensee hatte spielfrei und konnte sich regenerieren – die Mannschaft wird hochmotiviert in Zepernick antreten. Beide Teams zählen zu den offensivstärksten der Liga, was ein intensives und temporeiches Spiel erwarten lässt. Zepernick will Platz zwei festigen, Falkensee den Anschluss zur Spitzengruppe verringern.

Der Tabellenführer SV Viktoria Potsdam will seine beeindruckende Serie weiter ausbauen. Nach dem klaren 5:0 in Zehdenick, bei dem Daniel Becker und Tom Nattermann gemeinsam fünf Tore erzielten, ist die Mannschaft kaum zu stoppen. Gegner Angermünde feierte zuletzt mit dem 2:0 gegen Buckow/Waldsieversdorf den lang ersehnten Befreiungsschlag. Doppelpacker Artem Filonenko war dabei der Mann des Spiels. Für Angermünde wird die Aufgabe in Potsdam allerdings zur Mammutprobe – zu dominant und effizient tritt der Spitzenreiter aktuell auf. ---

Der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf hofft auf einen Sieg. Nach der Niederlage in Angermünde will das Team nun gegen Eintracht Alt Ruppin zurückschlagen. Die Gäste mussten zuletzt zuschauen, da ihre Partie gegen Falkensee ausgefallen war, und brennen nun auf Wiedergutmachung. Beide Mannschaften kämpfen um Anschluss ans Tabellenmittelfeld – Kleinigkeiten dürften über den Ausgang entscheiden. ---

Schwarz-Rot Neustadt empfängt den FSV Bernau – und beide Teams kommen mit unterschiedlichen Gefühlen. Neustadt spielte sich beim 3:3 gegen Zepernick in einen wahren Rausch, holte nach 1:3-Rückstand noch einen Punkt und zeigte einmal mehr, dass man offensiv jederzeit für Tore gut ist. Bernau dagegen feierte ein kontrolliertes 2:0 gegen Babelsberg und festigte Rang drei. Besonders die Form von Mattis Raschke und Tassilo Mahnke stimmt die Bernauer zuversichtlich. Ein enges Duell auf hohem Niveau ist zu erwarten. ---

Abstiegskampf pur in Babelsberg: Fortuna trifft auf Bornim – zwei Teams, die dringend Punkte benötigen. Babelsberg verlor in Bernau mit 0:2, Bornim kam gegen Glienicke zu einem 2:2, vergab aber die Chance auf den ersten Saisonsieg. Beide Mannschaften stehen unter Druck: Fortuna will den Heimvorteil nutzen, während Bornim auf den ersten Dreier hofft. Das Duell dürfte von Kampfgeist und Einsatz geprägt sein. ---

Der FC 98 Hennigsdorf erwartet mit dem Schönower SV den Tabellenvierten – und eine der offensivstärksten Mannschaften der Liga. Hennigsdorf holte zuletzt beim 2:2 in Eberswalde einen Punkt, während Schönow mit einem überragenden 5:0 gegen Schwedt ein echtes Statement setzte. Bartosz Barandowski und Pawel Jaloszynski waren dabei die überragenden Akteure. Hennigsdorf muss eine Top-Leistung abrufen, um gegen die spielfreudigen Gäste zu bestehen. ---

Nach dem bitteren 0:5 in Schönow will der FC Schwedt 02 nun Wiedergutmachung. Gegen den Tabellen-13. aus Zehdenick sind die Gastgeber klarer Favorit. Zehdenick kam in der vergangenen Woche gegen Spitzenreiter Viktoria Potsdam mit 0:5 unter die Räder und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Schwedt möchte mit einem Erfolg wieder in die Spitzengruppe vorrücken – Zehdenick kämpft um jede Chance auf einen Punkt. ---