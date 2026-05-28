Viktoria Potsdam vor dem Titel – Zehdenick will nachlegen

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Der 28. Spieltag der Landesliga Nord verspricht packende Duelle an allen Fronten. Während Tabellenführer SV Viktoria Potsdam mit 67 Punkten kurz vor dem möglichen Meistertitel steht, ist in der unteren Tabellenhälfte noch längst nichts entschieden. Bei noch drei verbleibenden Spieltagen aus insgesamt 30 zählt jeder Punkt.

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Der FC 98 Hennigsdorf empfängt als Tabellennöunter mit 31 Punkten aus 27 Spielen den SV Falkensee-Finkenkrug, der als Zweiter mit 62 Zählern dem Spitzenreiter auf den Fersen bleibt. Für Falkensee geht es darum, den Druck auf Viktoria aufrechtzuerhalten und im Titelrennen präsent zu bleiben – ein Ausrutscher käme zur Unzeit. Im Hinspiel, das am 28. November 2025 ausgetragen wurde, behielt Falkensee-Finkenkrug mit einem klaren 4:1-Auswärtssieg deutlich die Oberhand. Hennigsdorf wird sich auf eigenem Platz jedoch nicht so leicht geschlagen geben wollen und kann nach dem 3:1-Sieg gegen Alt Ruppin am vergangenen Spieltag mit Rückenwind in die Partie gehen. Für die Gastgeber wäre ein Punktgewinn gegen den Tabellenzweiten eine kleine Sensation – für Falkensee ist ein Sieg hingegen Pflicht.

Auf dem Papier scheint die Rollenverteilung klar: Der Tabellensechzehnte FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 mit lediglich 19 Punkten aus 27 Spielen empfängt den Tabellenschwäbten FC Schwedt 02, der mit 42 Punkten deutlich komfortabler dasteht. Doch das Hinspiel, ausgetragen am 28. November 2025, bewies bereits, dass Tabellen im Fußball manchmal täuschen können: Concordia gewann damals auswärts in Schwedt mit 3:1 und holte alle drei Punkte. Schwedt wird dieses Mal auf Wiedergutmachung sinnen und versuchen, die eigene Position in der oberen Tabellenhälfte zu festigen. Concordia dagegen braucht jeden Punkt, der noch zu holen ist, und weiß, dass auch schwierige Gegner zu schlagen sind – der Hinspiel-Sieg ist der beste Beweis dafür.

Morgen, 20:00 Uhr FV Preussen Eberswalde Eberswalde SG Bornim SG Bornim 20:00 live PUSH

Der FV Preussen Eberswalde empfängt als Sechster mit 45 Punkten aus 27 Spielen die SG Bornim, die auf dem 15. Tabellenplatz mit 20 Punkten rangiert. Der Abstand zwischen beiden Mannschaften beträgt satte 25 Punkte – eine deutliche Sprache. Dennoch: Im Hinspiel am 29. November 2025 siegte Eberswalde in Bornim lediglich mit 2:1, die Partie war also keineswegs ein Selbstläufer. Die Gastgeber werden die Heimstärke nun erneut unter Beweis stellen wollen und haben mit Blick auf die Tabelle gute Gründe dafür, alle drei Punkte einzufordern. Bornim, das mit 47:81 Toren eine deutlich negative Torbilanz aufweist, reist als klarer Außenseiter an – hat aber zumindest das Hinspiel als Mahnung hinterlassen, dass auch Eberswalde nicht unverwundbar ist.

Morgen, 20:00 Uhr SV Viktoria Potsdam SV Viktoria SG Einheit Zepernick 1925 SG Zepernick 20:00 live PUSH

Das mit Abstand brisanteste Spiel des gesamten Spieltags steigt am Samstagabend in Potsdam: Tabellenführer SV Viktoria Potsdam empfängt mit der SG Einheit Zepernick 1925 den Tabellendritten. Viktoria hat nach 27 Spielen unglaubliche 67 Punkte auf dem Konto und ein Torverhältnis von 127:41 – Zahlen, die in dieser Liga ihresgleichen suchen. Zepernick folgt auf Platz drei mit 59 Punkten und ist noch nicht aus dem Rennen um die vorderen Plätze. Mit einem Sieg könnte Viktoria den Abstand auf acht Punkte ausbauen und dem Meistertitel einen entscheidenden Schritt näherkommen – bei nur noch drei verbleibenden Spieltagen wäre das wohl die Vorentscheidung. Im Hinspiel am 29. November 2025 setzte sich Viktoria mit 5:3 durch und bewies damit seine offensive Durchschlagskraft. Zepernick wird alles daransetzen, den Spitzenreiter zu ärgern und selbst Punkte mitzunehmen – doch Viktoria ist in dieser Saison eine Klasse für sich.

Das erste Spiel des Tages steigt bereits um 14:00 Uhr: Der SV Eintracht Alt Ruppin (Platz 11, 23 Punkte) empfängt BSC Fortuna Glienicke (Platz 8, 34 Punkte). Elf Punkte trennen die beiden Mannschaften in der Tabelle – ein deutlicher Abstand, der die unterschiedlichen Saisonverläufe widerspiegelt. Alt Ruppin mit einer Bilanz von 7 Siegen, 2 Unentschieden und 18 Niederlagen hat in dieser Spielzeit wenig zu lachen gehabt und muss auf eigenem Platz eine Reaktion zeigen. Im Hinspiel am 29. November 2025 siegte Glienicke auswärts mit 2:0 und ließ Alt Ruppin dabei keine Chance. Glienicke reist nach dem überzeugenden 4:2-Heimsieg gegen den Angermünder FC am vergangenen Spieltag mit breiter Brust an und ist klarer Favorit. Alt Ruppin braucht hingegen dringend Punkte und wird versuchen, mit einer kompakten Defensivleistung für eine Überraschung zu sorgen.

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr Angermünder FC Angermünde Fortuna Babelsberg Fortuna Babg 15:00 PUSH

Nur sechs Punkte trennen den Angermünder FC (Platz 12, 22 Punkte) und Fortuna Babelsberg (Platz 10, 28 Punkte) – bei drei noch ausstehenden Spieltagen ist das eine durchaus relevante Differenz. Beide Mannschaften kommen mit schlechten Erfahrungen aus dem letzten Spieltag: Angermünde unterlag BSC Fortuna Glienicke mit 2:4, Babelsberg kassierte gegen Zehdenick eine bittere 3:4-Niederlage nach zwischenzeitlicher 3:2-Führung. Wer aus dieser Begegnung als Sieger hervorgeht, verschafft sich im Tableau Luft. Im Hinspiel am 29. November 2025 siegte Babelsberg mit 3:2 knapp. Der Angermünder FC hat mit einer Torbilanz von 35:82 die schlechteste Defensivstatistik der Liga und wird sich deutlich steigern müssen, um gegen eine Babelsberger Mannschaft zu bestehen, die trotz der jüngsten Niederlage offensiv für Gefahr sorgt.

Ein direktes Duell zweier Nachbarn in der Tabelle steigt in Zehdenick: Der SV 1920 Zehdenick (Platz 14, 20 Punkte) empfängt den SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse (Platz 13, 21 Punkte). Nur ein einziger Punkt trennt beide Mannschaften – entsprechend hoch ist die Bedeutung dieser Begegnung für beide Seiten. Im Hinspiel am 29. November 2025 gewann Neustadt auswärts mit 3:1 und ließ Zehdenick dabei keine Chance. Zehdenick hat zuletzt jedoch gezeigt, dass mit dieser Mannschaft zu rechnen ist: Das dramatische 4:3 bei Fortuna Babelsberg, bei dem Marcin Krystek in der 89. und 90.+1. Minute die Partie drehte, war eine beeindruckende Reaktion. Neustadt dagegen hat mit 6 Siegen, 6 Unentschieden und 15 Niederlagen eine wechselhafte Saison hinter sich und will die knappe Tabellenführung gegenüber Zehdenick verteidigen. Es dürfte ein offenes und kampfbetontes Spiel werden.

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr Schönower SV 1928 Schönower SV FSV Bernau FSV Bernau 15:00 PUSH