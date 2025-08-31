Viktoria Potsdam und Zepernick top, Eintracht Alt Ruppin mit 7:2

Der zweite Spieltag der Landesliga Nord hatte es in sich. Viktoria Potsdam und Einheit Zepernick feierten jeweils ihre zweiten Siege in Serie, während in Neustadt und Glienicke dramatische Unentschieden für Spannung sorgten. Bornim erlebte einen rabenschwarzen Tag, und auch Hennigsdorf blieb erneut punktlos.

Die Gastgeber aus Eberswalde traten von Beginn an konzentriert auf. In der 35. Minute brachte Hyslan Rangel Martins sein Team mit dem 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erwischte Eberswalde den besseren Start: Erneut war es Hyslan Rangel Martins, der in der 50. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur drei Minuten nach dem zweiten Treffer sorgte Abdul Karim Alisaleha in der 53. Minute für das 3:0 und damit für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte schließlich erneut Hyslan Rangel Martins, der in der 58. Minute mit seinem dritten Tor des Tages den 4:0-Endstand herstellte. ---

Das Duell in Neustadt bot packende Unterhaltung für die 76 Zuschauer. Bereits in der ersten Minute brachte Marvin Marquardt die Gäste aus Buckow/Waldsieversdorf in Führung. Doch Tarik Wenzel drehte die Partie binnen einer Minute mit Treffern in der 26. und 27. Minute. Nach dem 3:1 durch Robin Moerer in der 71. Minute schien alles entschieden, doch Julian Schulz in der 78. Minute und Max Nürbchen in der 90. Minute sorgten für einen späten Punktgewinn des FC Concordia. Neustadt wartet somit weiter auf den ersten Saisonsieg. ---

Vor 180 Zuschauern hielt Hennigsdorf lange mit, doch am Ende setzte sich Einheit Zepernick durch. Luca Grabarek traf in der 72. Minute zur Führung, ehe Paul Maurer in der Nachspielzeit auf 2:0 stellte. Den Schlusspunkt setzte Fabian Buzdayev in der 90.+5 Minute. Zepernick steht damit mit zwei Siegen aus zwei Spielen im oberen Tabellenbereich. ---

Für Bornim gab es gegen Eintracht Alt Ruppin nichts zu holen. Schon früh brachte Luca Wegner die Gäste in der 6. Minute in Führung. Zwar glich Sascha Herbst in der 10. Minute aus, doch anschließend dominierten die Gäste. Nino Purrmann (16.), Nils-Ole Schickersinsky (23.), erneut Luca Wegner (31.), Tim Kleeßen (48.), Max Hellwig (64.) und ein Foulelfmeter von Nino Purrmann in der 90. Minute sorgten für ein klares 7:2. Bornim muss sich nach zwei Niederlagen in Serie steigern. ---

Bernau und Falkensee neutralisierten sich über weite Strecken. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es beim torlosen 0:0. Für Falkensee kam es in der 78. Minute noch bitterer, als Niklas Kleinert mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Bernau bleibt ungeschlagen, während Falkensee weiter auf den ersten Saisonsieg wartet. ---

Viktoria Potsdam setzte seine beeindruckende Frühform fort und gewann auch das zweite Saisonspiel. Bei Fortuna Babelsberg brachte Lennard Lämmerhirt die Gäste schon in der 11. Minute in Führung. In der Schlussphase machte Jeff Salpeter mit Treffern in der 84. und 87. Minute alles klar. Potsdam bleibt mit einer makellosen Bilanz an der Tabellenspitze. ---

Glienicke und Schwedt lieferten sich ein packendes Duell, das erst kurz vor Schluss entschieden wurde. Justin Hippe traf in der 32. Minute zur Führung für die Gastgeber, bevor Szymon Wierzchowski in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Ausgleich erzielte. Ein Foulelfmeter von Christian Staatz brachte Schwedt in der 53. Minute die Führung, doch Marc Zellner rettete Glienicke mit seinem Treffer in der 88. Minute zumindest einen Punkt. ---