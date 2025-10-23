Viktoria Potsdam und Zepernick auswärts, Kellerduell in Bornim

– Foto: Anna Zeller

Der 8. Spieltag der Landesliga Nord verspricht Spannung pur. Während Viktoria Potsdam und die SG Einheit Zepernick weiter Kopf an Kopf um die Tabellenführung kämpfen, wollen Schwedt, Bernau und Falkensee den Druck aufrechterhalten. Gleichzeitig stehen im Tabellenkeller mehrere Teams unter Zugzwang: Bornim, Glienicke und Angermünde müssen punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Abstiegskampf pur in Bornim: Die SG Bornim empfängt den BSC Fortuna Glienicke – beide Teams warten noch immer auf den ersten Saisonsieg. Bornim verlor zuletzt unglücklich mit 1:2 in Hennigsdorf, kämpfte aber bis zum Schluss leidenschaftlich. Glienicke kassierte dagegen ein 1:6 gegen Bernau, obwohl Alexander Rackwitz sein Team früh in Führung gebracht hatte. Der Druck auf beide Seiten ist enorm. Für Bornim geht es um den Befreiungsschlag, für Glienicke um Wiedergutmachung nach dem Debakel der Vorwoche.

Beim Angermünder FC ist nach dem 0:6 in Falkensee Wiedergutmachung angesagt. Der Aufsteiger wartet auf sein zweites Erfolgserlebnis und steht mit nur vier Punkten im Tabellenkeller. Es braucht mehr defensive Stabilität, nachdem zuletzt zu viele einfache Gegentore fielen. Der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf reist nach dem torlosen 0:0 gegen Zehdenick an – ein Punkt, der zwar Ordnung ins Spiel brachte, aber keine neue Euphorie. Beide Teams benötigen dringend ein Erfolgserlebnis, um wieder Ruhe in den Liga-Alltag zu bringen. ---

Für Schwarz-Rot Neustadt wird das Heimspiel gegen die SG Einheit Zepernick zur Standortbestimmung. Das 4:4 gegen Babelsberg war zwar spektakulär, zeigte aber die großen Schwankungen in der Defensive. Tarik Wenzel traf dort gleich dreimal, doch vier Gegentore sind gegen ein Spitzenteam wie Zepernick brandgefährlich. Die Gäste kommen mit breiter Brust: Das 5:0 gegen Alt Ruppin war ein Statement, bei dem fünf verschiedene Torschützen glänzten. Zepernick will an Viktoria Potsdam dran bleiben, Neustadt möchte dagegen zeigen, dass man auch gegen die Großen bestehen kann. ---

Der SV Eintracht Alt Ruppin steht vor einer schweren Aufgabe: Der Tabellenzehnte empfängt mit dem SV Falkensee-Finkenkrug einen der offensivstärksten Gegner der Liga. Beim 0:5 in Zepernick blieb Alt Ruppin chancenlos und will nun eine Reaktion zeigen. Falkensee reist dagegen mit breiter Brust an – das 6:0 gegen Angermünde war ein Offensivfeuerwerk. Benedikt Bundschuh, Jeldrick Müller, Benjamin Baur, Lasse Eick und Finley Bittner sorgten für einen ungefährdeten Sieg. Falkensee will mit einem weiteren Erfolg den Druck auf die Spitze aufrechterhalten. ---

Beide Teams suchen nach Konstanz. Der FV Preussen Eberswalde zeigte beim 2:4 in Schwedt zwei Gesichter – eine schwache erste Halbzeit mit vier Gegentoren, gefolgt von einer engagierten Aufholjagd mit Treffern von Abdul Karim Alisaleha und Rodrigo De Jesus Mendes. Der FC 98 Hennigsdorf holte zuletzt mit dem 2:1 gegen Bornim drei wichtige Punkte. Sascha Mett brachte sein Team per Elfmeter in Führung, Ron Hass sorgte kurz vor Schluss für den Sieg. In Eberswalde treffen zwei Teams aufeinander, die sich im Mittelfeld festsetzen wollen – Spannung ist garantiert. ---

Der FSV Bernau ist in Topform und will den Lauf fortsetzen. Nach dem klaren 6:1-Sieg in Glienicke zeigte das Team seine ganze Offensivkraft. Fortuna Babelsberg hingegen verpasste beim 4:4 gegen Neustadt den dringend benötigten Befreiungsschlag. Trotz Treffern von Armand Ligouis, Julien Fitzlaff und John Lukas Schmidt verspielte die Mannschaft eine 4:1-Führung. Bernau will den Kontakt zur Tabellenspitze halten, Babelsberg muss dringend stabiler werden, um den Absturz in die Abstiegszone zu vermeiden. ---

Tabellenführer SV Viktoria Potsdam reist als klarer Favorit zum SV 1920 Zehdenick. Die Potsdamer gewannen zuletzt mit 4:2 gegen Schönow – Nils Gottschick war mit einem Dreierpack der überragende Mann. Zehdenick kämpfte sich in Buckow zu einem 0:0, zeigte dort defensiv Disziplin, blieb aber erneut ohne eigenen Treffer. Gegen Viktoria braucht es eine kompakte Abwehr und effiziente Amgriff, um den Spitzenreiter zu ärgern. Für Potsdam gilt dagegen nur ein Ziel: den achten Sieg im achten Spiel und die Fortsetzung des Titelmarschs. ---

