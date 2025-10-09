Viktoria Potsdam und Einheit Zepernick vor schweren Auswärtsspielen

Morgen, 19:30 Uhr FV Preussen Eberswalde Eberswalde Schönower SV 1928 Schönower SV 19:30 PUSH

Der FV Preussen Eberswalde will nach der klaren 0:5-Heimpleite gegen Viktoria Potsdam wieder in die Spur finden. Mit Schönow wartet jedoch ein harter Prüfstein: Die Gäste siegten zuletzt mit 3:1 gegen Concordia. Hein-Peter Splett, Alexander Panicz und Max Steffini sorgten für die Treffer und zeigten, wie variabel der Tabellenvierte in der Offensive agiert. Eberswalde muss sich defensiv deutlich steigern, um nicht erneut unterzugehen. Schönow wiederum wittert die Chance, sich noch näher an die Spitzengruppe heranzuschieben. ---

Morgen, 19:30 Uhr FC Schwedt 02 FC Schwedt SG Einheit Zepernick 1925 SG Zepernick 19:30

In Schwedt steigt das Topspiel des Spieltags. Der Tabellendritte gewann zuletzt mühsam mit 2:1 in Bornim – Christian Staatz traf per Elfmeter, Rafal Mackowski erzielte das entscheidende Tor. Die Gäste aus Zepernick dagegen haben mit sechs Siegen aus sechs Spielen noch eine makellose Bilanz. Beim 4:1 in Babelsberg überzeugte das Team erneut, mit Ozan Özer Pekdemir, Lesley Park, Paul Maurer und Tom Bittner trugen sich gleich vier Spieler in die Torschützenliste ein. Für Schwedt ist es die große Bewährungsprobe, ob man an der Tabellenspitze mitmischen kann. ---

Schwarz-Rot Neustadt zeigte beim 7:3 gegen Glienicke ein Offensivspektakel. Lukas Japs und Tarik Wenzel glänzten dabei mit Doppelpacks. Nun kommt Eintracht Alt Ruppin, das beim 1:0 in Angermünde durch ein Eigentor den dritten Saisonsieg feierte. Neustadt will den Schwung nutzen, um den Tabellenkeller zu verlassen. Alt Ruppin kann sich mit einem Auswärtssieg sogar im oberen Mittelfeld festsetzen. Beide Teams treten mit Rückenwind an – eine Partie, in der Tore garantiert scheinen. ---

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf SV Viktoria Potsdam SV Viktoria 14:00

Für den FC 98 Hennigsdorf könnte der Gegner kaum schwerer sein. Nach der 1:3-Niederlage in Bernau wartet nun Spitzenreiter Viktoria Potsdam, der alle bisherigen Spiele gewonnen hat und mit 38 Toren eine überragende Offensive besitzt. Beim jüngsten 5:0 in Eberswalde trafen Dennis Rothenstein doppelt sowie Tom Nattermann, Mathis Lange und Pavlo Malyk. Hennigsdorf steckt mit sechs Punkten im unteren Tabellendrittel fest und braucht eine nahezu perfekte Defensivleistung, um gegen Viktoria bestehen zu können. ---

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr SG Bornim SG Bornim SV 1920 Zehdenick Zehdenick 15:00

Bornim ist weiterhin punktlos und verlor zuletzt auch das sechste Saisonspiel. Das 1:2 gegen Schwedt, bei dem Dmytro Kucher zwischenzeitlich traf, zeigte erneut die Schwächen in der Defensive. Gegner Zehdenick erlebte beim 3:4 gegen Falkensee ein Fußball-Drama: Nach drei Toren von Marcin Krystek schien das Spiel entschieden, ehe das Team in den Schlussminuten komplett einbrach. Beide Mannschaften stehen enorm unter Druck. Für Bornim ist es die Chance auf den ersten Punkt, für Zehdenick ein Spiel, das nach der bitteren Niederlage unbedingt gewonnen werden muss. ---

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr FSV Bernau FSV Bernau Angermünder FC Angermünde 15:00

Der FSV Bernau verschaffte sich mit dem 3:1 gegen Hennigsdorf Luft und steht mit zehn Punkten gut da. Kevin Stephan traf doppelt, Nico Mittelstädt verwandelte einen Elfmeter sicher. Angermünde dagegen hadert: Gegen Alt Ruppin entschied ein Eigentor die Partie zum Nachteil des Aufsteigers. Vier Punkte aus sechs Spielen sind die magere Bilanz. Für Bernau geht es darum, weiter oben dranzubleiben, während Angermünde im Tabellenkeller dringend einen Befreiungsschlag braucht. ---