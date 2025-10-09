Viktoria Potsdam und Einheit Zepernick vor schweren Auswärtsspielen

Noch mitten in der Hinrunde stehen in der Landesliga Nord bereits die vorgezogenen Partien des 15. Spieltags an. Den Auftakt machen am morgigen Freitag zwei Highlights: Eberswalde empfängt den formstarken Schönower SV, zeitgleich tritt Spitzenreiter-Verfolger Einheit Zepernick im Topspiel bei Schwedt an. Am Samstag folgen fünf weitere Begegnungen – darunter das Gastspiel des ungeschlagenen Tabellenführers Viktoria Potsdam in Hennigsdorf, sowie ein Kellerduell zwischen Bornim und Zehdenick.
Der FV Preussen Eberswalde will nach der klaren 0:5-Heimpleite gegen Viktoria Potsdam wieder in die Spur finden. Mit Schönow wartet jedoch ein harter Prüfstein: Die Gäste siegten zuletzt mit 3:1 gegen Concordia. Hein-Peter Splett, Alexander Panicz und Max Steffini sorgten für die Treffer und zeigten, wie variabel der Tabellenvierte in der Offensive agiert. Eberswalde muss sich defensiv deutlich steigern, um nicht erneut unterzugehen. Schönow wiederum wittert die Chance, sich noch näher an die Spitzengruppe heranzuschieben.
In Schwedt steigt das Topspiel des Spieltags. Der Tabellendritte gewann zuletzt mühsam mit 2:1 in Bornim – Christian Staatz traf per Elfmeter, Rafal Mackowski erzielte das entscheidende Tor. Die Gäste aus Zepernick dagegen haben mit sechs Siegen aus sechs Spielen noch eine makellose Bilanz. Beim 4:1 in Babelsberg überzeugte das Team erneut, mit Ozan Özer Pekdemir, Lesley Park, Paul Maurer und Tom Bittner trugen sich gleich vier Spieler in die Torschützenliste ein. Für Schwedt ist es die große Bewährungsprobe, ob man an der Tabellenspitze mitmischen kann.
Schwarz-Rot Neustadt zeigte beim 7:3 gegen Glienicke ein Offensivspektakel. Lukas Japs und Tarik Wenzel glänzten dabei mit Doppelpacks. Nun kommt Eintracht Alt Ruppin, das beim 1:0 in Angermünde durch ein Eigentor den dritten Saisonsieg feierte. Neustadt will den Schwung nutzen, um den Tabellenkeller zu verlassen. Alt Ruppin kann sich mit einem Auswärtssieg sogar im oberen Mittelfeld festsetzen. Beide Teams treten mit Rückenwind an – eine Partie, in der Tore garantiert scheinen.
Für den FC 98 Hennigsdorf könnte der Gegner kaum schwerer sein. Nach der 1:3-Niederlage in Bernau wartet nun Spitzenreiter Viktoria Potsdam, der alle bisherigen Spiele gewonnen hat und mit 38 Toren eine überragende Offensive besitzt. Beim jüngsten 5:0 in Eberswalde trafen Dennis Rothenstein doppelt sowie Tom Nattermann, Mathis Lange und Pavlo Malyk. Hennigsdorf steckt mit sechs Punkten im unteren Tabellendrittel fest und braucht eine nahezu perfekte Defensivleistung, um gegen Viktoria bestehen zu können.
Bornim ist weiterhin punktlos und verlor zuletzt auch das sechste Saisonspiel. Das 1:2 gegen Schwedt, bei dem Dmytro Kucher zwischenzeitlich traf, zeigte erneut die Schwächen in der Defensive. Gegner Zehdenick erlebte beim 3:4 gegen Falkensee ein Fußball-Drama: Nach drei Toren von Marcin Krystek schien das Spiel entschieden, ehe das Team in den Schlussminuten komplett einbrach. Beide Mannschaften stehen enorm unter Druck. Für Bornim ist es die Chance auf den ersten Punkt, für Zehdenick ein Spiel, das nach der bitteren Niederlage unbedingt gewonnen werden muss.
Der FSV Bernau verschaffte sich mit dem 3:1 gegen Hennigsdorf Luft und steht mit zehn Punkten gut da. Kevin Stephan traf doppelt, Nico Mittelstädt verwandelte einen Elfmeter sicher. Angermünde dagegen hadert: Gegen Alt Ruppin entschied ein Eigentor die Partie zum Nachteil des Aufsteigers. Vier Punkte aus sechs Spielen sind die magere Bilanz. Für Bernau geht es darum, weiter oben dranzubleiben, während Angermünde im Tabellenkeller dringend einen Befreiungsschlag braucht.
Fortuna Babelsberg steckt nach dem 1:4 gegen Zepernick in der Krise. Zwar gelang Ben Vetter der zwischenzeitliche Ausgleich, doch am Ende stand die vierte Niederlage im sechsten Spiel. Falkensee reist dagegen mit einem spektakulären Erfolg im Rücken an: Beim 4:3 in Zehdenick drehte die Mannschaft ein verloren geglaubtes Spiel in den letzten Minuten. Bundschuh, Müller, Baur und Napieralla sorgten für die Treffer. Babelsberg muss dringend punkten, Falkensee dagegen will den Lauf fortsetzen und sich im oberen Tabellendrittel festsetzen.
