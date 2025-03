Viktoria Potsdam unaufhaltsam – Wittenberge schockt Babelsberg 74

Der 17. Spieltag der Landesklasse West brachte einige klare Ergebnisse, aber auch eine Überraschung. Spitzenreiter SV Viktoria Potsdam unterstrich seine Dominanz mit einem 5:2 gegen SV Grün-Weiß Brieselang. Dahinter erlebte der Zweite FSV Babelsberg 74 beim 1:3 in Wittenberge einen Rückschlag, was der SSV Einheit Perleberg mit einem 3:1-Erfolg in Premnitz nutzte, um den Abstand zur Spitze zu verkürzen. Im Tabellenkeller feierten VfL Nauen und SG Saarmund deutliche Siege, während Schlusslicht SV Eiche 05 Weisen in Schenkenberg chancenlos war.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Die SG Michendorf ging mit der Hoffnung in die Partie, sich mit einem Heimsieg weiter von der Abstiegszone zu distanzieren. Nach dem 1:1 gegen FK Hansa Wittstock 1919 in der Vorwoche blieb die Mannschaft zum zweiten Mal in Folge ungeschlagen. Doch nach dem Platzverweis für Wilhelm Lebentrau in der 56. Minute galt es vor allem, die Defensive zu stabilisieren. Für den SV Babelsberg 03 II war es eine verpasste Chance. Nach dem 2:0-Erfolg gegen SV Empor Schenkenberg 1928 war das Team mit Selbstvertrauen angereist, konnte aber in Überzahl kaum Druck entwickeln. Immerhin bleibt Babelsberg zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor. Das Hinspiel hatte Michendorf mit 2:1 für sich entschieden. ---

Ein Rückschlag für den Tabellenzweiten: Der FSV Babelsberg 74 musste sich in Wittenberge mit 1:3 geschlagen geben und verlor wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg. Die Gastgeber, die nun mit 28 Punkten auf Platz vier stehen, erwischten einen starken Start. Mika Dzikus brachte Wittenberge in der 16. Minute in Führung, Tobias Bober legte in der 28. Minute nach. Direkt nach der Pause erhöhte Frederik Töpfer per Foulelfmeter (49.) auf 3:0. Babelsberg 74 kam nur noch durch Finn Matti Minkwitz (80.) zum Anschluss. Das Hinspiel hatte Babelsberg noch mit 4:2 gewonnen, doch diesmal zeigte sich Wittenberge stabiler in der Defensive und nutzte die Chancen konsequent. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Der SSV Einheit Perleberg bleibt im Aufstiegsrennen und setzte sich mit 3:1 beim TSV Chemie Premnitz durch. Max Dietsch legte mit einem Doppelschlag in der ersten und zweiten Minute den Grundstein für den Sieg, ehe Florian Plog in der 15. Minute auf 3:0 stellte. Premnitz gelang durch Noah Lange (38.) nur noch Ergebniskosmetik. Mit 39 Punkten bleibt Perleberg in Schlagdistanz zum FSV Babelsberg 74. Premnitz hingegen befindet sich mit 14 Zählern tief im Abstiegskampf. Das Hinspiel hatte Perleberg ebenfalls mit 3:1 für sich entschieden. ---

Ein herber Rückschlag für den Pritzwalker FHV 03, der gegen die SG Saarmund mit 0:5 unterging. Max Asmus (19.) und Stefan Roggenbuck (25.) sorgten früh für eine komfortable Führung der Gäste. In der zweiten Hälfte trafen Justus Schneider (77.), Philipp Limberger (86.) und erneut Roggenbuck (90.+4). Saarmund verbessert sich mit diesem Kantersieg auf 18 Punkte, während Pritzwalk mit 20 Punkten weiter abrutscht. Im Hinspiel hatten sich beide Teams noch mit 3:3 getrennt. ---

Der VfL Nauen ließ dem Vorletzten MSV 1919 Neuruppin II keine Chance und gewann klar mit 5:0. Maciej Lukasz Waskowski eröffnete den Torreigen in der 12. Minute, Cezary Szałek (19.) und ein Eigentor von Martin Dombrowski (43.) sorgten für die frühe Entscheidung. In der zweiten Hälfte legte Tom Gutschmidt mit einem Doppelpack (52., 60.) nach. Nauen klettert hat nun 23 Punkte, während Neuruppin II mit elf Punkten im Tabellenkeller bleibt. Das Hinspiel war torlos geblieben. ---