– Foto: ARSportfotografie@mail.de

Viktoria Potsdam triumphiert im Spitzenspiel gegen FSV Babelsberg 74 Landesklasse West: Die Übersicht über die Partien des 23. Spieltags

Am 23. Spieltag der Landesklasse West fielen klare Entscheidungen. Der SV Viktoria Potsdam setzte sich im Spitzenspiel gegen den FSV Babelsberg 74 durch und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Auch im Tabellenkeller kam es zu richtungsweisenden Ergebnissen. Insgesamt sahen die Zuschauer torreiche Partien und emotionale Duelle.

Der FSV Veritas Wittenberge/Breese setzte sich mit 4:2 gegen die SG Michendorf durch. Moritz Bronowski brachte die Gäste bereits in der vierten Minute in Führung. Doch Veritas fand ins Spiel zurück: Christoph Nitsche glich kurz vor der Pause aus. Direkt nach Wiederbeginn brachte Frederik Töpfer die Gastgeber erstmals in Führung, ehe Fabian Wetterling für Michendorf zum 2:2 ausglich. Nur vier Minuten später schlug erneut Frederik Töpfer zu. Nach einer Gelb-Roten Karte für Fabian Wetterling in der 69. Minute nutzte Wittenberge die Überzahl: Hannes Zemelka sorgte mit dem Treffer zum 4:2 für die Entscheidung.

---

Der SV Grün-Weiß Brieselang zeigte gegen die SV Babelsberg 03 II eine starke Vorstellung. Maximilian Schynol brachte Brieselang in der 21. Minute in Führung. Lange blieb es spannend, ehe Jerry Schmidt mit dem 2:0 in der 84. Minute die Weichen endgültig auf Sieg stellte. In der Schlussphase erhöhten David Stüber und Justin Stahr noch auf 4:0. ---

Der FK Hansa Wittstock 1919 ließ im Duell beim Tabellenletzten MSV 1919 Neuruppin II nichts anbrennen. Scott Zimmermann brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung. In der zweiten Hälfte erhöhte Tobi Eckardt in der 77. Minute auf 2:0, ehe Alexander Holz in der 90. Minute den 3:0-Endstand herstellte. Wittstock bleibt damit im Rennen um die vorderen Plätze, während Neuruppin weiterhin am Tabellenende verharrt. ---

Die SG Saarmund trotzte dem Favoriten SSV Einheit Perleberg ein Unentschieden ab. William Richart brachte Perleberg bereits in der 12. Minute in Führung, doch Robin Keiling glich in der 53. Minute für Saarmund aus. Trotz Punktverlust behauptet sich Perleberg auf dem dritten Tabellenplatz. ---

Im Spitzenspiel bewies der SV Viktoria Potsdam seine Klasse. Tom Nattermann eröffnete den Torreigen in der 9. Minute. Florent Qeret glich in der 21. Minute per Foulelfmeter für Babelsberg aus. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Daniel Klöser in der 56. Minute nutzte Potsdam die Überzahl eiskalt: Pascal Borowski traf in der 61. Minute zum 2:1, Daniel Becker legte in der 67. Minute das 3:1 nach. Zwar verkürzte Marvin John Jakobczyk in der 70. Minute auf 3:2, doch in der Nachspielzeit setzte Tom Nattermann mit einem Doppelpack in der 90.+1 und 90.+2 Minute den Schlusspunkt. Viktoria steht nun mit 64 Punkten klar an der Spitze. ---

Der TSV Chemie Premnitz ging durch Ricardo Quast in der 18. Minute zwar früh in Führung, doch am Ende setzte sich die SG Grün-Weiß Golm deutlich durch. Oliver Tobias glich in der 43. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel und der Gelb-Roten Karte für Sebastian Schulz in der 45. Minute dominierte Golm das Geschehen: Leon Schade traf in der 53. Minute zum 2:1, Oliver Tobias erhöhte per Foulelfmeter in der 56. Minute auf 3:1. Marvin Zimmermann baute den Vorsprung in der 79. Minute aus, ehe erneut Oliver Tobias in der 86. Minute den 5:1-Endstand herstellte. ---

Der SV Empor Schenkenberg 1928 hatte in Pritzwalk einen überragenden Spieler: Rico Schilling erzielte alle vier Treffer für die Gäste. Bereits in der 2. Minute brachte er sein Team in Führung und erhöhte in der 35. Minute auf 2:0. Nach der Pause traf Rico Schilling in der 54. Minute zum 3:0. Jeremy Lange verkürzte in der 56. Minute für Pritzwalk, doch Schilling antwortete mit seinem vierten Treffer in der 75. Minute. Jeremy Lange setzte in der 83. Minute den 2:4-Schlusspunkt aus Sicht der Gastgeber. ---