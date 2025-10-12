Viktoria Potsdam strauchelt erstmals – FSV Bernau feiert klaren Sieg

Ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten sahen die 97 Zuschauer in Eberswalde. Der Schönower SV dominierte zunächst das Geschehen und führte zur Pause. Manuel Thieme brachte die Gäste nach 35 Minuten in Führung, kurz nach Wiederbeginn erhöhte Bartosz Barandowski auf 2:0. Alles sprach zu diesem Zeitpunkt für Schönow, doch Eberswalde kam eindrucksvoll zurück. Diego Lima De Mello verkürzte in der 60. Minute, ehe Maximilian Knorr (73.) den umjubelten Ausgleich erzielte. In der hektischen Schlussphase sah Felix Seidel (72.) Gelb-Rot, sodass Schönow die letzten Minuten in Unterzahl überstehen musste. ---

Ein Spitzenspiel, das seinem Namen gerecht wurde, bekamen die 250 Zuschauer in Schwedt geboten. Der FC Schwedt begann mutig und ging früh durch Szymon Wierzchowski (14.) in Führung. Doch die Gäste aus Zepernick schlugen zurück: Tom Bittner verwandelte in der 26. Minute einen Foulelfmeter und legte nur neun Minuten später nach. In einem intensiven zweiten Durchgang drängte Schwedt auf den Ausgleich – und wurde belohnt. Erneut war es Szymon Wierzchowski, der in der 61. Minute zum 2:2 traf. Beide Mannschaften hatten danach Chancen auf den Sieg, doch es blieb beim Remis. ---

Der SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse hat seine aufsteigende Form eindrucksvoll bestätigt. Vor 220 Zuschauern spielte die Mannschaft von Beginn an mit großem Druck und zwang den SV Eintracht Alt Ruppin immer wieder in die Defensive. In der 24. Minute brachte Tarik Wenzel die Gastgeber in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Lukas Japs auf 2:0 – ein Doppelschlag, der Neustadt früh auf die Siegerstraße brachte. Nach dem Seitenwechsel blieb Neustadt tonangebend, und Basel Hawa sorgte in der 56. Minute mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Alt Ruppin kam erst spät besser ins Spiel, verkürzte durch Patrick Mann in der 84. Minute, doch zu mehr reichte es nicht. Neustadt klettert mit diesem Sieg weiter nach oben. ---

Der Tabellenführer Viktoria Potsdam hat in Hennigsdorf erstmals in dieser Saison Federn gelassen. Der FC 98 Hennigsdorf zeigte vor 145 Zuschauern eine leidenschaftliche und disziplinierte Vorstellung. In der 29. Minute sorgte Marc Brosius für die Führung der Hausherren, die bis zur Pause in Front lagen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Potsdam den Druck, und Tom Nattermann glich in der 66. Minute aus. Die Schlussphase wurde hitzig: Luca Müller sah in der 88. Minute Gelb-Rot, doch Hennigsdorf rettete das Remis über die Zeit. Für die Viktoria ist es der erste Punktverlust, die Spitzenposition bleibt aber dank des Torverhältnisses bestehen. ---

Ein Lichtblick für die SG Bornim. Nach sechs Niederlagen in Serie erkämpfte sich das Team vor 150 Zuschauern beim 2:2 gegen den SV 1920 Zehdenick den ersten Punkt der Saison. Schon in der 7. Minute traf Fabian Lenz zur frühen Führung. Doch Zehdenick zeigte sich zunächst unbeeindruckt und drehte die Partie durch zwei Treffer von Marcin Krystek (12. und 20. Minute). Bornim stemmte sich in der zweiten Hälfte mit großer Moral gegen die drohende Niederlage und wurde in der Schlussminute belohnt: Max Schmidt traf in der 90. Minute zum umjubelten 2:2-Ausgleich. Für Bornim ist es ein moralischer Befreiungsschlag, während Zehdenick nach dem verschenkten Sieg weiter auf den ersten Dreier wartet. ---

Der FSV Bernau ließ gegen den Angermünder FC nichts anbrennen und feierte vor 104 Zuschauern einen klaren 4:1-Erfolg. Schon in der 10. Minute brachte Mattis Raschke sein Team in Führung. Nach einer Roten Karte für Karim Ahmad in der 31. Minute mussten die Gäste lange in Unterzahl agieren. Bernau nutzte das eiskalt aus: Kevin Stephan (50.) und Tassilo Mahnke (55.) erhöhten nach der Pause auf 3:0. Angermünde kam durch Leo Kraul in der 68. Minute zwar zum 1:3, doch Dennis Ulbrich stellte in der 85. Minute den alten Abstand wieder her. Kurz vor dem Abpfiff sah Manuel-Pascal Behm die zweite Rote Karte für die Gäste. ---