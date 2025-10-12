 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
– Foto: Anna Zeller

Viktoria Potsdam strauchelt erstmals – FSV Bernau feiert klaren Sieg

Landesliga Nord: Die Übersicht über die vorgezogenen Spiele

LL Nord Brandenburg
SV Viktoria
Fortuna Babg
Zehdenick
SG Bornim

Die Fortsetzung des vorgezogenen 15. Spieltags der Landesliga Nord brachte reichlich Spannung, Emotionen und Wendungen. Während Spitzenreiter Viktoria Potsdam in Hennigsdorf erstmals Punkte liegen ließ, setzte der FSV Bernau mit einem überzeugenden Auftritt ein klares Zeichen. Auch im Tabellenkeller tat sich etwas: Bornim erkämpfte in letzter Minute den ersten Punkt der Saison, und Neustadt glänzte mit einem dominanten Heimauftritt.

---

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
FV Preussen Eberswalde
FV Preussen EberswaldeEberswalde
Schönower SV 1928
Schönower SV 1928Schönower SV
2
2
Abpfiff

Ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten sahen die 97 Zuschauer in Eberswalde. Der Schönower SV dominierte zunächst das Geschehen und führte zur Pause. Manuel Thieme brachte die Gäste nach 35 Minuten in Führung, kurz nach Wiederbeginn erhöhte Bartosz Barandowski auf 2:0. Alles sprach zu diesem Zeitpunkt für Schönow, doch Eberswalde kam eindrucksvoll zurück. Diego Lima De Mello verkürzte in der 60. Minute, ehe Maximilian Knorr (73.) den umjubelten Ausgleich erzielte. In der hektischen Schlussphase sah Felix Seidel (72.) Gelb-Rot, sodass Schönow die letzten Minuten in Unterzahl überstehen musste.

---

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
FC Schwedt 02
FC Schwedt 02FC Schwedt
SG Einheit Zepernick 1925
SG Einheit Zepernick 1925SG Zepernick
2
2
Abpfiff

Ein Spitzenspiel, das seinem Namen gerecht wurde, bekamen die 250 Zuschauer in Schwedt geboten. Der FC Schwedt begann mutig und ging früh durch Szymon Wierzchowski (14.) in Führung. Doch die Gäste aus Zepernick schlugen zurück: Tom Bittner verwandelte in der 26. Minute einen Foulelfmeter und legte nur neun Minuten später nach. In einem intensiven zweiten Durchgang drängte Schwedt auf den Ausgleich – und wurde belohnt. Erneut war es Szymon Wierzchowski, der in der 61. Minute zum 2:2 traf. Beide Mannschaften hatten danach Chancen auf den Sieg, doch es blieb beim Remis.

---

Gestern, 14:00 Uhr
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
SV Schwarz-Rot Neustadt/DosseNeustadt
SV Eintracht Alt Ruppin
SV Eintracht Alt RuppinSV Alt Rupp.
3
1
Abpfiff

Der SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse hat seine aufsteigende Form eindrucksvoll bestätigt. Vor 220 Zuschauern spielte die Mannschaft von Beginn an mit großem Druck und zwang den SV Eintracht Alt Ruppin immer wieder in die Defensive. In der 24. Minute brachte Tarik Wenzel die Gastgeber in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Lukas Japs auf 2:0 – ein Doppelschlag, der Neustadt früh auf die Siegerstraße brachte. Nach dem Seitenwechsel blieb Neustadt tonangebend, und Basel Hawa sorgte in der 56. Minute mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Alt Ruppin kam erst spät besser ins Spiel, verkürzte durch Patrick Mann in der 84. Minute, doch zu mehr reichte es nicht. Neustadt klettert mit diesem Sieg weiter nach oben.

---

Gestern, 14:00 Uhr
FC 98 Hennigsdorf
FC 98 HennigsdorfHennigsdorf
SV Viktoria Potsdam
SV Viktoria PotsdamSV Viktoria
1
1
Abpfiff

Der Tabellenführer Viktoria Potsdam hat in Hennigsdorf erstmals in dieser Saison Federn gelassen. Der FC 98 Hennigsdorf zeigte vor 145 Zuschauern eine leidenschaftliche und disziplinierte Vorstellung. In der 29. Minute sorgte Marc Brosius für die Führung der Hausherren, die bis zur Pause in Front lagen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Potsdam den Druck, und Tom Nattermann glich in der 66. Minute aus. Die Schlussphase wurde hitzig: Luca Müller sah in der 88. Minute Gelb-Rot, doch Hennigsdorf rettete das Remis über die Zeit. Für die Viktoria ist es der erste Punktverlust, die Spitzenposition bleibt aber dank des Torverhältnisses bestehen.

---

Gestern, 15:00 Uhr
SG Bornim
SG BornimSG Bornim
SV 1920 Zehdenick
SV 1920 ZehdenickZehdenick
2
2
Abpfiff

Ein Lichtblick für die SG Bornim. Nach sechs Niederlagen in Serie erkämpfte sich das Team vor 150 Zuschauern beim 2:2 gegen den SV 1920 Zehdenick den ersten Punkt der Saison. Schon in der 7. Minute traf Fabian Lenz zur frühen Führung. Doch Zehdenick zeigte sich zunächst unbeeindruckt und drehte die Partie durch zwei Treffer von Marcin Krystek (12. und 20. Minute). Bornim stemmte sich in der zweiten Hälfte mit großer Moral gegen die drohende Niederlage und wurde in der Schlussminute belohnt: Max Schmidt traf in der 90. Minute zum umjubelten 2:2-Ausgleich. Für Bornim ist es ein moralischer Befreiungsschlag, während Zehdenick nach dem verschenkten Sieg weiter auf den ersten Dreier wartet.

---

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Bernau
FSV BernauFSV Bernau
Angermünder FC
Angermünder FCAngermünde
4
1
Abpfiff

Der FSV Bernau ließ gegen den Angermünder FC nichts anbrennen und feierte vor 104 Zuschauern einen klaren 4:1-Erfolg. Schon in der 10. Minute brachte Mattis Raschke sein Team in Führung. Nach einer Roten Karte für Karim Ahmad in der 31. Minute mussten die Gäste lange in Unterzahl agieren. Bernau nutzte das eiskalt aus: Kevin Stephan (50.) und Tassilo Mahnke (55.) erhöhten nach der Pause auf 3:0. Angermünde kam durch Leo Kraul in der 68. Minute zwar zum 1:3, doch Dennis Ulbrich stellte in der 85. Minute den alten Abstand wieder her. Kurz vor dem Abpfiff sah Manuel-Pascal Behm die zweite Rote Karte für die Gäste.

---

Gestern, 15:00 Uhr
Fortuna Babelsberg
Fortuna BabelsbergFortuna Babg
SV Falkensee-Finkenkrug
SV Falkensee-FinkenkrugSV Falkensee
0
1
Abpfiff

In einer umkämpften Partie musste sich Fortuna Babelsberg vor 112 Zuschauern knapp mit 0:1 dem SV Falkensee-Finkenkrug geschlagen geben. Beide Teams neutralisierten sich lange, klare Chancen blieben Mangelware. In der 63. Minute nutzte Justus Napieralla eine Möglichkeit und erzielte das Tor des Tages. Babelsberg drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, blieb aber glücklos. Falkensee verteidigte geschickt und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Während die Gäste ihren Platz in der Spitzengruppe festigen, bleibt Babelsberg im Tabellenkeller unter Druck.

---

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr
BSC Fortuna Glienicke
BSC Fortuna GlienickeBSC Glien.
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03FC Concordia
13:00

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 012.10.2025, 07:00 Uhr
