Viktoria Potsdam siegt, Zehdenick und Bornim sorgen für Überraschungen

In einer für die Heimfans schmerzhaften Begegnung musste der FV Preussen Eberswalde eine bittere Niederlage gegen Fortuna Babelsberg hinnehmen. Der Mann des Abends war Ben Vetter. Die Torfolge begann bereits früh: In der 12. Minute erzielte Julien Fitzlaff das 0:1. Ben Vetter bewies seinen Torinstinkt in der 30. Minute, als er die Führung auf 0:2 ausbaute.

Nach dem Seitenwechsel markierte Ben Vetter in der 68. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 0:3 die endgültige Entscheidung. In der Schlussphase gelang den Eberswaldern lediglich noch Ergebniskosmetik: Patrice Donald Epale Otto erzielte in der Nachspielzeit (90.+1) den Treffer zum 1:3-Endstand. ---

Das mit Spannung erwartete Verfolgerduell zwischen der SG Einheit Zepernick 1925 und dem FSV Bernau hielt vor 764 Zuschauern zwar der emotionalen Intensität stand, ließ jedoch die sportliche Krönung in Form von Toren vermissen. In einer taktisch geprägten Partie neutralisierten sich beide Mannschaften über die gesamte Spielzeit nahezu vollständig, so dass es beim torlosen Unentschieden blieb. ---

Eine bittere Niederlage für den SV Schwarz-Rot Neustadt im Kellerduell gegen die SG Bornim. Die Gäste zeigten sich von Beginn an effizient: Max Schmidt traf in der 24. Minute zur Führung, Eric Kuhlmann erhöhte in der 38. Minute auf 2:0. Neustadt fand kein Mittel gegen die kompakten Bornim – Max Schmidt stellte in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer den 3:0-Endstand her. Für Bornim ein enorm wichtiger Sieg im Abstiegskampf, für Neustadt ein herber Rückschlag.

Ein Debakel für den FC 98 Hennigsdorf auf eigenem Rasen. John Lormis dominierte die Partie für Zehdenick nach Belieben und traf bereits in der 2. Minute zur frühen Führung, legte in der 21. Minute nach und schnürte in der 80. Minute seinen Hattrick zum 5:1-Endstand. Dazwischen erhöhte Niclas-Florian Junge in der 29. Minute auf 3:0, ehe Ramon Schulz kurz vor der Halbzeit mit dem 1:3 noch etwas Ergebniskosmetik betrieb. Nach der Pause sorgte Marcin Krystek in der 50. Minute für das 4:1. Zehdenick feierte einen ungefährdeten und hochverdienten Auswärtssieg.

Ein enges Spiel, das der SV Falkensee-Finkenkrug mit viel Mühe für sich entschied. Lange Zeit deutete alles auf eine Nullnummer hin, ehe Linus Eick in der 39. Minute das einzige Tor der Partie erzielte und Falkensee drei wichtige Punkte im Titelrennen sicherte. Concordia kämpfte bis zum Schluss, blieb aber ohne Torerfolg und bleibt tief im Abstiegskampf.

Ein spektakuläres Spiel mit vielen Toren und einem dramatischen Mittelteil. Alt Ruppin überraschte mit einer frühen Führung durch Tim Kleeßen in der 14. Minute, Nino Purrmann erhöhte in der 29. Minute auf 2:0 für die Gäste. Doch Potsdam antwortete mit Wucht: Lennard Lämmerhirt traf in der 36. Minute zum 1:2, Mathis Lange glich in der 40. Minute zum 2:2 aus, ehe Nicolas Dudek noch vor der Pause in der 43. Minute die Potsdamer erstmals in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel baute Lämmerhirt mit seinem zweiten Tor in der 57. Minute auf 4:2 aus. Alt Ruppin gab sich nicht geschlagen: Nino Purrmann verkürzte in der 76. Minute auf 3:4. Doch Mathis Lange stellte in der 78. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 5:3, Daniel Becker setzte in der 90. Minute den 6:3-Schlusspunkt. Viktoria Potsdam bleibt damit unangefochten an der Tabellenspitze.

Eine faustdicke Überraschung in Glienicke: Der BSC Fortuna Glienicke, der vor der Partie als klarer Außenseiter galt, fertigte den Schönower SV mit 4:1 ab. Hassan Saleh brachte die Gastgeber bereits in der 8. Minute in Führung. Hein-Peter Splett glich für Schönow in der 42. Minute aus – doch das war der einzige Moment, in dem die Gäste mithalten konnten. Maxime Lemaire stellte in der 50. Minute die Weichen erneut auf Sieg für Glienicke, Justin Hippe erhöhte in der 85. Minute auf 3:1, und A. Njoya setzte in der 90.+2 Minute den 4:1-Schlusspunkt. Ein überragender Auftritt der Gastgeber.

Heute, 14:00 Uhr FC Schwedt 02 FC Schwedt Angermünder FC Angermünde 14:00 live PUSH

Den Abschluss des 25. Spieltags bildet am Sonntag das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Schwedt 02 und dem Angermünder FC. Im Hinspiel überraschte Angermünde mit einem 2:0-Sieg – doch die Tabelle zeigt seitdem ein völlig anderes Bild. Schwedt steht als Siebter mit 36 Punkten stabil in der oberen Tabellenhälfte, während Angermünde als Zwölfter mit nur 21 Punkten und einem Torverhältnis von 28:68 verzweifelt um den Klassenerhalt kämpft. Schwedt will sich für die Hinspielblamage revanchieren – eine Wiederholung des Überraschungssiegs der Gäste wäre eine echte Sensation.