Viktoria Potsdam siegt souverän gegen GW Brieselang

Tabellenführer Viktoria Potsdam hat seine Spitzenposition in der Landesklasse West eindrucksvoll untermauert. Am Samstag besiegte das Team von Trainer Karaschewitz den Tabellenvierten Grün-Weiß Brieselang mit 5:2 und zeigte dabei eine dominante Vorstellung. In der Anfangsaufstelleung war das "Who is Who" der Potsdamer Leistungsträger vertreten.