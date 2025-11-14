Viktoria Potsdam siegt im Topspiel – Zepernick bleibt im Windschatten

Der heutige Auftakt des 11. Spieltags in der Landesliga Nord hatte es in sich: Tabellenführer SV Viktoria Potsdam gewann das Topduell gegen den SV Falkensee-Finkenkrug in einem mitreißenden Spiel mit 3:2. Auch Verfolger SG Einheit Zepernick überzeugte und bleibt nach einem 3:0-Erfolg gegen den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf auf Tuchfühlung.

Der SV Viktoria Potsdam hat das Topduell für sich entschieden. Im Duell der Offensivreihen behielt der Tabellenführer gegen den SV Falkensee-Finkenkrug mit 3:2 die Oberhand. Dabei erwischten die Gäste den deutlich besseren Start: Bereits in der 2. Minute brachte Benedikt Bundschuh Falkensee in Führung. Doch die Antwort des Spitzenreiters ließ nicht lange auf sich warten – Tom Nattermann drehte mit Treffern in der 17. und 33. Minute die Partie zugunsten der Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Fabian Herrmann in der 69. Minute auf 3:1, ehe Cedric Burchardi in der 75. Minute für die Gäste noch einmal verkürzte. Mit dem elften Saisonsieg in Folge bleibt Viktoria ungeschlagen an der Spitze der Tabelle. ---

Die SG Einheit Zepernick bleibt der große Herausforderer im Titelrennen. Gegen den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf feierte die Mannschaft einen 3:0-Heimsieg. Tom Bittner eröffnete in der 32. Minute den Torreigen, Ozan Özer Pekdemir erhöhte in der 56. Minute auf 2:0, und Paul Maurer setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt. Concordia steckt nach der sechsten Saisonniederlage weiter im Tabellenkeller fest. ---

FSV Bernau SG Bornim

Nach der Heimniederlage gegen Zepernick will der FSV Bernau ein Zeichen setzen. Gegen Schlusslicht SG Bornim zählt für die Gastgeber nur ein Sieg. Bornim verlor zuletzt unglücklich mit 2:3 gegen Neustadt und bleibt weiter sieglos. Der Druck wächst, während Bernau mit einem Erfolg den zweiten Tabellenplatz festigen könnte. Die Partie ist ein Duell der Gegensätze – ambitionierter Aufstiegskandidat gegen Abstiegsnot. ---

Der SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse trifft auf den FV Preussen Eberswalde – ein Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld. Beide Mannschaften konnten am vergangenen Wochenende Erfolge feiern: Neustadt drehte das Spiel in Bornim und gewann mit 3:2, Eberswalde landete einen kampflosen 2:0-Erfolg gegen Fortuna Babelsberg. Besonders Neustadts Offensivduo Lukas Japs und Davide Ngom zeigte zuletzt gute Form. Es dürfte ein enges Spiel werden, in dem Kleinigkeiten entscheiden. ---

Fortuna Babelsberg Schönower SV 1928

In Babelsberg trifft das personell arg geschwächte Fortuna-Team auf den Schönower SV 1928, der mit viel Selbstvertrauen anreist. Schönow besiegte Glienicke deutlich mit 3:0 und steht mit 20 Punkten im oberen Tabellendrittel. Fortuna Babelsberg trat zuletzt in Eberswalde nicht an und steckt mitten im Abstiegskampf. Um den Anschluss nicht zu verlieren, ist ein Heimsieg fast Pflicht – gegen Schönows Offensive wird das allerdings eine schwere Aufgabe. ---

FC 98 Hennigsdorf Angermünder FC

Der FC 98 Hennigsdorf empfängt den Angermünder FC. Beide Teams konnten zuletzt Erfolgserlebnisse feiern: Hennigsdorf gewann 1:0 in Zehdenick, Angermünde überraschte mit einem 2:0 über Schwedt. Besonders Nico Hanse stach mit zwei Treffern hervor und will seinen Lauf fortsetzen. Für Hennigsdorf wäre ein Sieg wichtig, um sich im sicheren Mittelfeld zu etablieren, während Angermünde weiter Punkte gegen den Abstieg sammelt. ---

Nach der überraschenden Niederlage in Angermünde will der FC Schwedt 02 Wiedergutmachung betreiben. Gegen den SV Eintracht Alt Ruppin, der zuletzt deutlich gegen Viktoria Potsdam unterlag, zählt für den Tabellenvierte nur ein Sieg. Schwedt will seine Heimstärke nutzen, um an den oberen Rängen dranzubleiben. Alt Ruppin reist als Außenseiter an, könnte mit einem Punktgewinn aber für ein Ausrufezeichen sorgen. ---

Im Tabellenkeller kommt es zum richtungsweisenden Duell zwischen dem BSC Fortuna Glienicke und dem SV 1920 Zehdenick. Glienicke verlor zuletzt in Schönow klar, während Zehdenick durch ein 1:0 gegen Hennigsdorf den ersten Saisonsieg feierte. Beide Teams trennen nur drei Punkte – ein Sieg wäre für den Gewinner ein Befreiungsschlag, während der Verlierer tief im Tabellenkeller stecken bleibt.