Viktoria Potsdam siegt, FSV Babelsberg 74 furios und ein Spielabbruch

Der 22. Spieltag der Landesklasse West hatte reichlich Tore, einen Spielabbruch und eine eindrucksvolle Demonstration der Favoriten zu bieten. Während Spitzenreiter SV Viktoria Potsdam mit einem weiteren Dreier in Golm die Tabellenspitze festigte, zog FSV Babelsberg 74 mit einem furiosen 8:1 über Saarmund nach. Das Spiel zwischen dem SSV Einheit Perleberg und dem MSV 1919 Neuruppin II wurde hingegen abgebrochen.

Drei Tore von Tom Nattermann – drei Punkte für Viktoria. Der Tabellenführer begann auswärts in Golm furios. Bereits nach 60 Sekunden eröffnete Tom Nattermann den Torreigen, ehe er mit weiteren Treffern in der 23. und 79. Minute den Dreierpack schnürte. Oliver Tobias konnte in der 84. Minute nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Viktoria bleibt mit nun 61 Punkten das Maß der Dinge, Golm steht auf Rang sieben.

