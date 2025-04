Viktoria Potsdam reicht eine frühe Vier-Tore-Führung in Premnitz

Ben Jacob brachte Strausberg in der 49. Minute per Foulelfmeter in Führung und sorgte damit für Erleichterung bei Team und Fans. Nur elf Minuten später erhöhte Maximilian Lichtnow auf 2:0 und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. In der Schlussminute setzte Silvan Küter mit dem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt.

Die Gäste aus Potsdam legten einen Blitzstart hin. Schon in der 4. Minute brachte Torjäger Tom Nattermann seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Der Tabellenführer dominierte das Spielgeschehen von Beginn an – folgerichtig erhöhte erneut Tom Nattermann in der 23. Minute auf 2:0.

Noch vor der Pause setzte Viktoria den nächsten Treffer nach: Anton Fischer traf in der 44. Minute zum 3:0. Direkt nach dem Seitenwechsel machte Tobias Francisco per Foulelfmeter in der 50. Minute das 4:0 und stellte damit die Weichen endgültig auf Auswärtssieg. Doch Premnitz gab sich nicht auf. Lennard Wieland erzielte in der 52. Minute das 1:4, und Noah Lange legte in der 65. Minute das 2:4 nach.

In der 69. Minute hatte Viktoria Potsdam sogar noch die Chance auf einen fünften Treffer, doch Tobias Francisco scheiterte mit einem weiteren Foulelfmeter an Premnitz-Keeper Maximilian Teschner, der stark parierte.

Landesklasse Süd

Morgen, 15:00 Uhr FC Bad Liebenwerda Liebenwerda SV Lausitz Forst SV Forst 15:00 live PUSH