Viktoria Potsdam nutzt Überzahl, SV Zehdenick erzielt zu neunt ein 2:2

Die Landesliga Nord verabschiedete den 4. Spieltag mit einem wahren Torfeuerwerk und packenden Szenen. Viktoria Potsdam baute seine Spitzenposition mit einem beeindruckenden Auswärtssieg aus, Schwedt gewann souverän in Neustadt und auch im Tabellenkeller gab es reichlich Bewegung.

Ein Fußballabend, der in Erinnerung bleibt, endete zwei Minuten vor Schluss abrupt: Beim Stand von 3:2 für den SV Falkensee-Finkenkrug fiel in Eberswalde das Flutlicht aus – und die Partie musste abgebrochen werden. Bis dahin hatten die 102 Zuschauer ein mitreißendes Spiel erlebt. Schon in der 10. Minute brachte Louis Heinrich die Gäste in Führung. Doch nur zehn Minuten später glich Diego Lima De Mello für Eberswalde aus, ehe derselbe Spieler in der 41. Minute per Foulelfmeter die Partie drehte. Nach der Pause antwortete Falkensee mit Wucht. In der 60. Minute markierte Linus Eick den Ausgleich, bevor Robin Schultze in der 72. Minute die Gäste erneut in Front brachte. Als die Entscheidung kurz bevorstand, versank das Stadion im Dunkel – der Ausgang bleibt offen, die Emotionen jedoch bleiben intensiv. ---

Die SG Bornim steckt weiter tief im Tabellenkeller, während der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf mit einem 3:0-Sieg wichtige Punkte einfahren konnte. Vor 120 Zuschauern setzten die Gäste früh die Akzente. In der 25. Minute traf Joao Victor Braga De Souza zur Führung. In der zweiten Halbzeit spielte Concordia die Partie abgeklärt herunter. Theo Hahn erhöhte in der 78. Minute auf 2:0, ehe Nick Turner in der 88. Minute den Endstand besorgte. Bornim versuchte viel, fand aber zu selten den Weg ins letzte Drittel. ---

Fortuna Glienicke erlebte einen bitteren Fußballabend. 87 Zuschauer sahen ein Duell, das lange offen war, in dem die Gastgeber kämpften und den Gästen alles abverlangten. Doch kurz vor dem Schlusspfiff schlug die SG Einheit Zepernick eiskalt zu. In der 90. Minute war es Tom Bittner, der mit seinem Treffer zum 1:0 die Serie der Gäste fortsetzte. Mit vier Siegen aus vier Spielen bleibt Zepernick vorne dabei, während Glienicke trotz couragierter Leistung tief im Tabellenkeller festsitzt. ---

Vor 99 Zuschauern geriet der FSV Bernau früh ins Hintertreffen, als Tom Nattermann die Gäste aus Potsdam in der 20. Minute in Führung brachte. Mathis Lange erhöhte in der 29. Minute auf 0:2. Zwar gelang Ousmane Kone kurz vor der Pause in der 45.+2 Minute der Anschlusstreffer, doch Viktoria blieb eiskalt. Nach dem Seitenwechsel sorgte Jeff Salpeter mit seinen Treffern in der 50. und 53. Minute für die Vorentscheidung. Daniel Becker (58.) und erneut Mathis Lange (75.) bauten das Ergebnis weiter aus, ehe Pavlo Malyk in der Nachspielzeit (90.+2) den 1:7-Endstand markierte. Überschattet wurde die Partie von zwei Platzverweisen für Bernau: Bereits in der 17. Minute sah Tassilo Mahnke Rot, später folgte Paul Lukas Naumann in der 87. Minute. ---

In Neustadt setzten die Gäste aus Schwedt ein frühes Ausrufezeichen. Szymon Wierzchowski traf bereits in der 4. Minute und legte in der 43. Minute nach. Auch nach der Pause blieb er der überragende Mann und erzielte in der 76. Minute seinen dritten Treffer. Philipp Ulrich setzte in der 85. Minute mit dem 0:4 den Schlusspunkt. Die 46 Zuschauer sahen eine klare Angelegenheit, bei der Neustadt ohne Chance blieb. ---

Das Duell in Babelsberg entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, den die Gäste aus Hennigsdorf letztlich für sich entschieden. Sascha Mett brachte den FC 98 in der 32. Minute in Führung, Ron Hass erhöhte in der 63. Minute auf 0:2. Hoffnung keimte auf, als ein Eigentor von Tobias Kühne in der 66. Minute den Anschluss brachte. Doch Ben Schulze stellte in der 83. Minute mit dem 1:3 den Endstand her. ---

In Zehdenick erlebten die 80 Zuschauer ein intensives Duell, das von vielen Emotionen geprägt war. Zunächst schien alles für die Hausherren zu laufen: Marcin Krystek traf in der 23. Minute zum 1:0, Mohamed Akasha legte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) zum 2:0 nach. Doch die Gäste aus Angermünde gaben nicht auf. Fabian Gehrt verkürzte in der 56. Minute und glich nur acht Minuten später (64.) zum 2:2 aus. In der 80. Minute wurde es hektisch: John Lormis sah Gelb-Rot, Roland Onongo-Itoua sogar glatt Rot. Mit neun Mann brachte Zehdenick den Punkt über die Zeit. ---