Viktoria Potsdam mit sattem 12:0, Wittenberge gewinnt Torfestival

– Foto: ARSportfotografie@mail.de

Mit drei Spielen startete die Landesklasse West am heutigen Freitagabend in den 27. Spieltag – und was für ein Auftakt es war. Der SV Viktoria Potsdam unterstrich seine Ausnahmestellung eindrucksvoll mit einem historischen 12:0 gegen den FK Hansa Wittstock 1919. In Pritzwalk fielen gleich neun Treffer, während Nauen einen wichtigen Heimsieg einfuhr.

Vor 182 Zuschauern entwickelte sich ein spektakuläres Spiel mit zahlreichen Wendungen. Frederik Töpfer brachte Veritas früh in Führung (6.), ehe Josef Ullmann in der 21. Minute für den Ausgleich sorgte. Doch mit einem Doppelschlag durch Marten Reichelt (35.) und Ibi Touray (38.) zog Wittenberge auf 3:1 davon. Als Amirreza Cheshmi in der 56. Minute die Rote Karte sah, schien die Partie für Pritzwalk zu kippen. Doch das Gegenteil trat ein: Ullmann verkürzte (61.), Tony Gnad glich per Foulelfmeter zum 3:3 aus (64.). Die Schlussphase gehörte dann aber wieder den Gästen: Tobias Bober (74.), Christian Münster (83.) und Christoph Poorten (85.) stellten den 6:3-Endstand her. ---

Nauen zeigte eine abgeklärte Vorstellung und ließ den Gästen keine Chance. Nick Halt eröffnete per Foulelfmeter bereits in der 6. Minute. Maciej Lukasz Waskowski baute die Führung mit einem Doppelpack aus (26., 54.). Am Ende stand ein 3:0. ---

Ein Abend zum Staunen: Der SV Viktoria Potsdam ließ dem FK Hansa Wittstock nicht den Hauch einer Chance und erzielte zwölf Tore – allein Tom Nattermann traf dreimal (59., 76., 78.). Zuvor hatten Jonas Gutknecht (13.), Jeff Salpeter (22.), Anton Fischer (29.), Nicolas Dudek (43.) und erneut Fischer (62.) bereits alles klargemacht. In der Schlussphase trafen Pascal Borowski (82., 90.) und Dennis Rothenstein (85.). Mit jetzt 125 Saisontoren bei nur 22 Gegentreffern steht Viktoria bei 76 Punkten souverän an der Spitze. ---

So., 25.05.2025, 13:00 Uhr SSV Einheit Perleberg Perleberg SV Babelsberg 03 Babelsberg II 13:00 PUSH

Perleberg festigte mit dem 5:2-Erfolg in Wittstock den zweiten Tabellenplatz. Jonas Steiner traf doppelt, auch Max Dietsch und Thomas Brackrock waren erfolgreich. Der SV Babelsberg 03 II holte zuletzt ein 2:2 im Stadtduell gegen den FSV Babelsberg 74 und zeigte nach 0:2-Rückstand Moral. Das Hinspiel war jedoch eine klare Angelegenheit: Perleberg siegte mit 6:2, Thomas Brackrock traf dreifach. ---

Im Duell um Rang vier trifft Brieselang auf Golm. Zuletzt unterlag Brieselang mit 1:3 in Michendorf, Golm gewann spät mit 2:1 gegen Nauen. Das Hinspiel ging mit 4:1 deutlich an Golm, Conrad Mantei traf doppelt. Die Tagesform dürfte über das Duell um Platz vier entscheiden. ---

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SG Michendorf Michendorf MSV 1919 Neuruppin Neuruppin II 15:00 PUSH

Michendorf ist in guter Form. Beim 3:1 gegen Brieselang drehte Carlos Neubert die Partie mit einem Doppelpack. Neuruppin bleibt trotz gelegentlicher Nadelstiche wie dem 2:0 gegen Weisen der Tabellenletzte. Im Hinspiel behielt Michendorf mit 2:0 die Oberhand. Ein weiterer Sieg wäre ein Schritt in gesichertes Mittelfeld. ---

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SG Saarmund Saarmund SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg 15:00 PUSH

Saarmund spielte zuletzt 2:2 in Weisen, verpasste aber den Big Point. Robin Keiling sicherte mit seinem Treffer den Ausgleich. Schenkenberg ist nach dem 5:0 gegen Neuruppin im oberen Mittelfeld angekommen. Rico Schilling traf doppelt. Im Hinspiel feierte Saarmund einen späten 2:1-Auswärtssieg, ebenfalls durch Keiling. Schenkenberg will Revanche – Saarmund braucht Punkte. ---