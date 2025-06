Viktoria Potsdam meisterlich, turbulentes Spiel in Premnitz

Was für ein Schlusspunkt in Pritzwalk: Nachdem Tony Gnad (50.) und Josef Ullmann (90.) die frühe Gästeführung durch Justin Stahr (23.) in einen 2:1-Vorsprung gedreht hatten, rettete Brieselang in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch ein weiteres Tor von Justin Stahr das Remis. Beide Teams beendeten die Saison im Mittelfeld. Für Brieselang war es eine späte Wiedergutmachung nach dem bitteren 1:5 gegen Veritas.

Eiche Weisen hatte das Hinspiel mit 2:1 gewonnen, auch diesmal war ein Sieg greifbar nah. Ole Greifenberg brachte die Gäste in Führung (15.), doch Kevin Johns (59.) und Pepe Drzymalski (89.) drehten die Partie. Erst in der Nachspielzeit rettete Moritz Walter (90.+2) ein Remis für den SV Babelsberg 03 II. Eiche Weisen verabschiedet sich mit Anstand aus der Liga.

Was für ein Finish: In einem verrückten Spiel brachte ein Eigentor von Finian Lauritz Grest (31.) Veritas in Führung, ehe ein weiteres Eigentor von Marten Reichelt (36.) den Ausgleich brachte. In Unterzahl – Finian Lauritz Grest sah Rot (66.) – ging Neuruppin durch Ampofu Nana (84.) sogar in Führung. Doch Hannes Zemelka (90.+2) und Oliver Blum (90.+3) sorgten für den emotionalen 3:2-Schlusspunkt. Neuruppin bleibt abgeschlagen Tabellenletzter.

