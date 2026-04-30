Viktoria Potsdam marschiert weiter – SV Falkensee-Finkenkrug jubelt

– Foto: Franziska Lindhorst

In der Landesliga Nord lieferten die heutigen Spiele eine emotionale Achterbahnfahrt, die den Kampf um die Meisterschaft und den Klassenerhalt gleichermaßen befeuerte.

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Vor 230 Zuschauern entwickelte sich zwischen der SG Bornim und Fortuna Babelsberg ein hochemotionaler Schlagabtausch. Die Gastgeber starteten entschlossen in dieses wichtige Stadtduell. Die Torfolge eröffnete Anton Grocholl in der 19. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Als Ole-Ejnar Runkel in der 30. Minute auf 2:0 erhöhte, schien Bornim auf dem besten Weg zu einem Befreiungsschlag. Doch die Antwort der Gäste folgte prompt: Ben Vetter verkürzte bereits in der 32. Minute auf 2:1. In der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) unterlief Ole-Ejnar Runkel ein unglückliches Eigentor zum 2:2-Ausgleich. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse erneut. Max Schmidt brachte die SG Bornim in der 82. Minute mit 3:2 wieder in Front und weckte Hoffnungen auf den Heimsieg. Doch in der 90. Minute schlug Fortuna Babelsberg durch John Lukas Schmidt zurück, der den 3:3-Endstand markierte.

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Der Tabellenführer SV Viktoria Potsdam musste beim Angermünder FC Schwerstarbeit verrichten, um die drei Punkte zu entführen. Vor 150 Zuschauern untermauerte der Favorit zunächst seine Ambitionen. Die Torfolge begann in der 24. Minute, als Mathis Lange die Potsdamer mit 0:1 in Führung brachte. In der 33. Minute erhöhte der Torjäger Tom Nattermann auf 0:2 und sorgte damit für eine scheinbar beruhigende Pausenführung. Der Aufsteiger aus Angermünde bewies jedoch Moral und hielt in der zweiten Halbzeit leidenschaftlich dagegen. In der 60. Minute gelang Nico Hanse der Anschlusstreffer zum 1:2, was die Schlussphase noch einmal spannend gestaltete. Viktoria Potsdam brachte den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit. ---

Im Verfolgerduell zwischen dem SV Falkensee-Finkenkrug und der SG Einheit Zepernick 1925 sahen 296 Zuschauer eine taktisch geprägte und intensive Begegnung. Es war ein Spiel, in dem Nuancen über den Ausgang entschieden. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, wobei die Defensive auf beiden Seiten zunächst wenig zuließ. Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. In der 57. Minute verwandelte Niklas Tille einen Foulelfmeter zum 1:0 für die Hausherren. Trotz aller Bemühungen der Zepernicker, den Ausgleich zu erzwingen, verteidigte Falkensee die Führung bis zum Schlusspfiff.

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