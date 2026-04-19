Viktoria Potsdam lässt Punkte liegen – Verfolger rücken im Norden auf

– Foto: Franziska Lindhorst

In der Landesliga Nord hat der 22. Spieltag für neue Spannung gesorgt. Während der Spitzenreiter aus Potsdam in der Fremde Federn ließ, nutzten die direkten Verfolger ihre Gelegenheiten, um den Rückstand zu verkürzen. Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage durch überraschende Ergebnisse weiter zu, was für ein emotionales und hochspannendes letztes Saisondrittel sorgt.

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Fr., 17.04.2026, 19:30 Uhr FV Preussen Eberswalde Eberswalde FC Schwedt 02 FC Schwedt 2 1 Abpfiff In einer nervenaufreibenden Atmosphäre behielt der gastgebende FV Preussen Eberswalde am Ende die Oberhand gegen den FC Schwedt 02. Die Gäste erwischten jedoch den deutlich besseren Start und setzten die Eberswalder Defensive früh unter Druck. Szymon Wierzchowski traf bereits in der 16. Minute zum 0:1 für Schwedt. Die Hausherren zeigten sich von diesem frühen Schock jedoch unbeeindruckt und bewiesen eine bemerkenswerte Moral. Die Belohnung folgte prompt: Diego Lima De Mello markierte in der 26. Minute den Ausgleich zum 1:1. Kurz vor dem Seitenwechsel krönte Diego Lima De Mello seine starke Leistung, als er in der 41. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:1 die Partie noch vor der Halbzeitpause drehte. In der zweiten Hälfte verteidigten die Eberswalder die Führung.

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Vor 77 Zuschauern in Neustadt sicherte sich Fortuna Babelsberg wichtige Auswärtspunkte im Mittelfeldduell. Die Torfolge wurde durch Ben Vetter in der 23. Minute eröffnet, der die Gäste in Führung brachte. Bjarne Knospe erhöhte in der 59. Minute auf 0:2. Den Gastgebern gelang durch Tarik Wenzel in der 70. Minute lediglich noch der Anschlusstreffer zum 1:2-Endstand.

In einer hart umkämpften Partie in Alt Ruppin behielt die SG Einheit Zepernick die Oberhand. Vor 141 Zuschauern fiel die Entscheidung erst im zweiten Durchgang. Das einzige Tor der Begegnung erzielte Paul Maurer in der 62. Minute. Durch diesen 0:1-Auswärtserfolg bleibt Zepernick punktgleich mit dem Tabellenzweiten aus Falkensee.

Das Tabellenschlusslicht aus Bornim sendete vor 109 Zuschauern ein wichtiges Lebenszeichen im Kampf gegen den Abstieg. Dmytro Kucher erzielte in der 51. Minute das 1:0 für die Hausherren. Hennigsdorf kam durch Ramon Schulz in der 60. Minute zum 1:1-Ausgleich. In einer dramatischen Schlussphase sicherte Ole-Ejnar Runkel in der 90.+2 Minute mit dem Treffer zum 2:1 den Bornimern den dritten Saisonsieg.

Der FSV Bernau feierte vor 52 Zuschauern einen Kantersieg und festigte seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel. Die Torfolge gestaltete sich einseitig: Rene Pütt traf in der 5. Minute zum 1:0, Ümit Ejder in der 22. Minute zum 2:0, Mattis Raschke in der 39. Minute zum 3:0 und Hannes Straub in der 45.+1 Minute zum 4:0-Pausenstand. Nach dem Wechsel verkürzte Justin Hippe in der 65. Minute auf 4:1, bevor Paul Risto mit einem Doppelpack in der 76. Minute und 80. Minute den 6:1-Endstand herstellte.

Der Tabellenzweite aus Falkensee gab sich in Angermünde keine Blöße. Vor 53 Zuschauern hielt die Gegenwehr der Gastgeber bis weit in die zweite Halbzeit stand. Die Torfolge lautete: Lasse Eick in der 65. Minute und Adrian Ostach in der 68. Minute. Mit diesem 0:2-Sieg verteidigt Falkensee-Finkenkrug den zweiten Tabellenplatz.

Einen überragenden Nachmittag erlebten die 70 Zuschauer in Zehdenick. Der Tabellenvorletzte demontierte die Gäste aus Buckow regelrecht. Die Torfolge begann mit John Lormis in der 4. Minute und erneut John Lormis in der 10. Minute. Kevin Höpfner erhöhte in der 11. Minute auf 3:0, Can Cehnioglu in der 40. Minute auf 4:0 und Stefan Kerl in der 45.+4 Minute auf 5:0. Den Schlusspunkt zum 6:0 setzte Marcin Krystek in der 73. Minute.