Viktoria Potsdam knackt die Hundert-Tore-Marke Landesliga Nord: Torfestival und knappe Entscheidungen im Tabellenkeller prägen das Geschehen. von LS · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

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Am 19. Spieltag der Landesliga Nord festigte der SV Viktoria Potsdam seine Ausnahmestellung mit einem beeindruckenden Kantersieg, während der Kampf um die Verfolgerplätze und gegen den Abstieg für reichlich Spannung sorgte. Vor unterschiedlichsten Kulissen bewiesen die Teams der Liga Nervenstärke und Moral in einer Phase der Saison, in der jeder Zähler über die sportliche Zukunft entscheiden kann.

Ein wahres Fußballfest erlebten die 158 Zuschauer in Zepernick, wo die SG Einheit Zepernick 1925 auf den BSC Fortuna Glienicke traf. In einer hochemotionalen Partie mit ständig wechselnden Führungen schenkten sich beide Teams nichts. Den Anfang machte Luca Grabarek, der bereits in der 5. Minute zum 1:0 für Zepernick traf. Fast postwendend glich Justin Hippe in der 6. Minute zum 1:1 aus. Die erneute Führung für die Gastgeber besorgte Kevin Maek in der 11. Minute zum 2:1. Doch Glienicke bewies Moral: Maxime Lemaire erzielte in der 33. Minute das 2:2. Nach dem Seitenwechsel drehte sich das Spiel zunächst zugunsten der Gäste, als erneut Justin Hippe in der 48. Minute einen Foulelfmeter zum 2:3 verwandelte. Zepernick schlug jedoch sofort zurück: In der 50. Minute markierte Justin Pehl den Ausgleich zum 3:3. Den Schlusspunkt in diesem torreichen Schlagabtausch setzte Paul Maurer, der in der 77. Minute zum 4:3-Endstand traf.

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Vor 177 Zuschauern entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entschieden. Der SV Falkensee-Finkenkrug empfing den FV Preussen Eberswalde und profitierte letztlich von einem unglücklichen Moment der Gäste. Das Match wurde durch ein Missgeschick bestimmt: In der 43. Minute unterlief Justin Löwen ein Eigentor zum 1:0 für die Hausherren. Trotz aller Bemühungen der Eberswalder blieb es bei diesem knappen Spielstand. ---

Im Duell der unteren Tabellenregionen teilten sich der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 und die SG Bornim die Punkte. In einem Spiel, das vor allem vom Kampf um den Klassenerhalt geprägt war, gingen die Gäste aus Bornim zunächst in Führung. In der 31. Minute erzielte Steve Mario Berck das 0:1. Die Hausherren aus Buckow investierten in der Folge viel, um die drohende Heimniederlage abzuwenden. Die Belohnung folgte in der zweiten Halbzeit: In der 68. Minute traf Niklas Fritsche zum 1:1-Ausgleich. Bei diesem Stand blieb es bis zum Schlusspfiff. ---

In Alt Ruppin entwickelte sich vor 120 Zuschauern ein Geduldsspiel. Der gastierende Schönower SV bewies dabei die nötige Präzision vor dem Tor. Bartosz Barandowski erzielte den entscheidenden Treffer zum 0:1-Auswärtssieg, womit Schönow seine Position im oberen Tabellendrittel weiter untermauerte.

In Hennigsdorf sahen 98 Zuschauer eine ausgeglichene Begegnung. Die Gäste aus Babelsberg gingen durch John Lukas Schmidt mit 0:1 in Front. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Tobias Kühne markierte den Treffer zum 1:1-Ausgleich, der gleichzeitig auch den Endstand bedeutete.

Ein ereignisreiches Spiel erlebten die 81 Zuschauer in Schwedt. Rafal Mackowski brachte den FC Schwedt 02 mit 1:0 in Führung, doch Bjarne Zenk glich für Neustadt zum 1:1 aus. Szymon Wierzchowski stellte mit dem 2:1 die Führung wieder her, bevor Tarik Wenzel für die Gäste erneut zum 2:2 egalisierte. Erst in der Schlussphase setzte sich Schwedt entscheidend ab: Maxim Kath traf zum 3:2 und Jonas Giersch sorgte mit dem 4:2 für die endgültige Entscheidung.

Im Kellerduell vor 54 Zuschauern behielt der Angermünder FC das bessere Ende für sich. In einer von Taktik geprägten Partie war es Nico Hanse, der mit seinem Tor zum 1:0 den immens wichtigen Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten aus Zehdenick perfekt machte.