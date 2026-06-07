Viktoria Potsdam ist Meister – Falkensee siegt, aber zu spät

– Foto: Franziska Lindhorst

Mit dem 3:1-Sieg beim FC Schwedt 02 hat der SV Viktoria Potsdam die Meisterschaft in der Landesliga Nord perfekt gemacht – und das mit noch einem Spieltag zu absolvieren. Viktoria steht nach 29 Spielen bei 73 Punkten, Verfolger SV Falkensee-Finkenkrug kann mit maximal drei weiteren Punkten nur noch auf 71 Zähler kommen. Der Titel geht damit verdient an den überragenden Spitzenreiter dieser Saison, der mit einem Torverhältnis von 135:43 eine außergewöhnliche Spielzeit hingelegt hat. Abseits der Meisterfeier gab es weitere bemerkenswerte Ergebnisse: Concordia überraschte in Hennigsdorf, Bornim bezwang Schönow, und Bernau lieferte sich mit Zehdenick einen packenden neuntörigen Schlagabtausch.

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Vor 151 Zuschauern entwickelte sich eine spannende Begegnung zwischen dem FV Preussen Eberswalde und der SG Einheit Zepernick 1925, die bis zum Abpfiff von großer Intensität geprägt war. Es begann in der 30. Minute, als Abdul Karim Alisaleha die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte. Die Gäste zeigten sich jedoch unbeeindruckt, und so erzielte Luca Grabarek in der 45. Minute den Treffer zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel drängten die Eberswalder erneut nach vorne; das Tor zum 2:1 markierte Diego Lima De Mello in der 55. Minute. Zepernick steckte in der Schlussphase jedoch keineswegs auf und belohnte sich für den unermüdlichen Einsatz, als Fabian Buzdayev in der 79. Minute den Ausgleich zum 2:2-Endstand herbeiführte.

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Vor 63 Zuschauern feierten der SV Falkensee-Finkenkrug einen deutlichen Auswärtssieg beim BSC Fortuna Glienicke. Die Torfolge eröffnete zunächst überraschend die Heimmannschaft, als Hassan Saleh bereits in der 8. Minute zum 1:0 traf. Die Antwort des Favoriten ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Bereits in der 12. Minute glich Benedikt Bundschuh zum 1:1 aus, bevor Benjamin Baur nur zwei Minuten später, in der 14. Minute, das Tor zum 1:2 erzielte. Noch vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Linus Eick in der 45. Minute auf 1:3. Im zweiten Durchgang baute der Tabellenzweite die Führung weiter aus, als in der 70. Minute das Tor zum 1:4 durch ein Eigentor von Ayham Alraai fiel. Den Schlusspunkt setzte in der 84. Minute erneut Benjamin Baur mit dem Treffer zum 1:5-Endstand. ---

Der SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse hat sich gegen den Angermünder FC mit 3:2 durchgesetzt. Die Gastgeber legten einen furiosen Start hin und trafen in der 6., 29. und 41. Minute – die Torschützen sind in den vorliegenden Daten nicht namentlich erfasst. Der AFC kämpfte sich zurück: Nico Hanse traf in der 61. Minute zum 1:3, Joshua Ziele verkürzte in der 77. Minute auf 2:3. Zur Wende reichte es jedoch nicht mehr. Neustadt klettert mit 24 Punkten auf Platz 14, der Angermünder FC verbleibt auf Platz 13 mit 25 Punkten.

Der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 hat beim FC 98 Hennigsdorf mit 3:2 gewonnen und damit das Hinspiel-Ergebnis bestätigt. Jonas Ehm traf bereits in der 4. Minute zur frühen Concordia-Führung, Jakob Zwerschke erhöhte in der 28. Minute auf 2:0. Dominik Dawid Boettcher setzte in der 44. Minute mit dem 3:0 kurz vor der Pause den vorläufigen Schlusspunkt. Hennigsdorf kämpfte: Tobias Völkel traf in der 50. Minute zum 1:3, Ron Hass verkürzte in der 67. Minute auf 2:3. Mehr war für die Gastgeber jedoch nicht drin. Concordia springt mit nun 23 Punkten auf Platz 16, Hennigsdorf bleibt auf Platz 9 mit 31 Punkten.

Es ist vollbracht: Der SV Viktoria Potsdam ist Meister der Landesliga Nord Brandenburg. Mit dem 3:1-Auswärtssieg beim FC Schwedt 02 machte Viktoria den Titel perfekt – und das bereits einen Spieltag vor Saisonende. Tom Nattermann eröffnete den Torreigen in der 3. Minute zur frühen Potsdamer Führung. Lennard Lämmerhirt erhöhte nach Wiederbeginn in der 50. Minute auf 2:0, Destiny Agbai stellte in der 65. Minute auf 3:0. Den Ehrentreffer für Schwedt erzielte Christian Staatz in der 88. Minute zum 1:3-Endstand. Viktoria steht nach 29 Spielen bei 73 Punkten und einem Torverhältnis von 135:43 – Zahlen, die die Dominanz dieser Mannschaft in der gesamten Saison eindrucksvoll belegen. Verfolger Falkensee kann mit maximal noch drei Punkten nicht mehr gleichziehen. Ein verdienter Meister.

Die SG Bornim hat den Schönower SV 1928 mit 4:2 besiegt und dabei eine starke Leistung gezeigt. Schönow ging durch Hein-Peter Splett in der 9. Minute in Führung, Bastian Moryson glich jedoch in der 19. Minute für Bornim aus. In der Folge übernahmen die Gastgeber die Kontrolle: Ole-Ejnar Runkel traf in der 76. Minute zur 2:1-Führung, Max Schmidt erhöhte noch in derselben Minute auf 3:1. Patryk Radoslaw Lukaszewicz verkürzte in der 88. Minute für Schönow auf 2:3, doch Jannis Schütze setzte in der 90.+3. Minute mit dem 4:2 den Endstand. Bornim klettert mit 26 Punkten auf Platz 12, Schönow bleibt mit 56 Punkten auf Platz 4.

Ein spektakuläres Spiel lieferten sich der FSV Bernau und der SV 1920 Zehdenick. Justin Möbius brachte Bernau in der 22. Minute in Führung. Marcel Stutter legte kurz vor der Pause nach: Er traf in der 45. Minute, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+5) und direkt nach Wiederbeginn in der 48. Minute – ein Dreierpack, der die Partie vorentschied. Zehdenick steckte nicht auf: Stefan Kerl traf in der 49. Minute zum 1:4, Kevin Höpfner verkürzte in der 55. Minute auf 2:4. Luca Marschall erhöhte für Bernau in der 71. Minute auf 5:2. Zehdenick kämpfte weiter: Sebastian Artur Krejcberg-Braksal traf in der 68. Minute zum 3:4, John Lormis gelang in der 88. Minute der Anschlusstreffer zum 4:5 – zu mehr reichte es nicht. Bernau gewinnt verdient mit 5:4 und steht mit 55 Punkten auf Platz 5, Zehdenick verbleibt auf Platz 15 mit 23 Punkten.