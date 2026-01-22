Viktoria Potsdam: "Hier befinden wir uns in Gesprächen mit den Jungs"

Trainer David Karaschewitz äußert sich im FuPa-Teamcheck zur beeindruckenden Hinrunde des SV Viktoria Potsdam in der Landesliga Nord. 43 Punkte, Platz eins und ein außergewöhnliches Torverhältnis sind das Ergebnis von Spielidee, Training und Fleiß.

Zufriedenheit mit der Hinrunde und der Tabellenführung Der SV Viktoria Potsdam überwintert als Aufsteiger mit 43 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz der Landesliga Nord. Trainer David Karaschewitz bewertet diese Ausgangslage klar positiv. „Mit der Hinrunde sind wir im Großen und Ganzen zufrieden“, sagt er. Entscheidend sei für ihn dabei nicht allein die Platzierung. „Unabhängig von den Ergebnissen ist uns wichtig, dass sich die Jungs – egal welchen Alters – an unsere Spielidee halten.“ Genau diese konsequente Umsetzung habe die Mannschaft durch die gesamte erste Saisonhälfte getragen.

Prägende Spiele und wichtige Lernmomente Nicht nur Siege haben die Mannschaft geformt. „Das Pokalspiel gegen Blankenfelde war für uns im Nachgang für den Ligaalltag fast wertvoll, auch wenn wir uns das alle anders vorgestellt haben“, erklärt Karaschewitz. Gerade diese Erfahrung habe Einfluss auf weitere Auftritte gehabt. „Spiele wie gegen Bernau, Falkensee und Zepernick sind die Jungs vielleicht genau deshalb etwas anders angegangen.“ Für den Trainer waren diese Partien wichtige Gradmesser im Umgang mit Druck und Erwartungshaltung.

Extreme Zahlen als Ergebnis von Arbeit 87 erzielte Tore und lediglich 19 Gegentreffer unterstreichen die Dominanz von Viktoria Potsdam. Für Karaschewitz erklärt sich diese Balance zwischen Offensive und Defensive nicht von selbst. „Dass dabei diese Punktausbeute und das angesprochene Torverhältnis herausspringen, ist das Ergebnis von Training und Fleiß“, betont der Trainer. Die Zahlen seien Ausdruck der täglichen Arbeit und der Bereitschaft der Mannschaft, den eingeschlagenen Weg konsequent mitzugehen.

Kein Fokus auf Einzelspieler

Auf individuelle Auszeichnungen verzichtet Karaschewitz bewusst. Auf die Frage nach besonders herausragenden Spielern antwortet er knapp: „Nein.“ Der Erfolg der Hinrunde wird klar als Ergebnis des gesamten Teams verstanden und nicht an einzelnen Akteuren festgemacht.

Konkrete Ansatzpunkte für Verbesserungen

Trotz Tabellenführung sieht der Trainer noch Entwicklungsmöglichkeiten. „Wir werden weiterhin versuchen, unsere Offensivkraft auszubauen und die meist individuellen Fehler, die zu Gegentoren geführt haben, abzustellen“, sagt Karaschewitz. Der Blick bleibt dabei nach vorn gerichtet, ohne die starke Basis der Hinrunde aus den Augen zu verlieren.

Start der Vorbereitung und geplante Testspiele

Die Vorbereitung auf die Rückrunde läuft. „Wir befinden uns bereits im ersten Teil der Vorbereitung“, berichtet der Trainer. Um den aktuellen Stand zu überprüfen, sind Testspiele „gegen TeBe, Empor Berlin und Einheit Bernau“ vereinbart. Sie sollen helfen, die Mannschaft weiter auf Wettkampfniveau zu bringen.

Abgänge und Gespräche über Verstärkungen

Im Winter gab es auch personelle Veränderungen. „In der Winterpause haben uns Tim Steuk und Jeff Salpeter Richtung Werderaner FC verlassen“, erklärt Karaschewitz. Gleichzeitig wird am Kader gearbeitet. „Potenzielle Neuzugänge haben bereits im vergangenen Kalenderjahr bei uns trainiert. Hier befinden wir uns in Gesprächen mit den Jungs.“

Klare Zielsetzung für die Rückrunde

Die Marschroute für die zweite Saisonhälfte ist eindeutig formuliert. „Die nächsten Wochen sind dazu da, wieder die nötige Fußballfitness zu bekommen, um die Rückrunde ähnlich gut zu gestalten wie die Hinrunde“, sagt der Trainer. Dabei lässt er keinen Zweifel am Anspruch: „Es geht in jedem Spiel um drei Punkte, und wir wollen jedes gewinnen.“

Einordnung der Tabellensituation

Nach 15 Spielen führt der SV Viktoria Potsdam die Landesliga Nord mit 14 Siegen, einem Unentschieden und einem Torverhältnis von 87:19 souverän an. Mit 43 Punkten hat sich der Aufsteiger an der Spitze abgesetzt, während Schönow und Bernau mit jeweils 30 Punkten folgen.