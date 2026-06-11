Viktoria Potsdam feiert, letzter Spieltag mit kaum mehr offenen Fragen

– Foto: Franziska Lindhorst

Der 30. und letzte Spieltag der Landesliga Nord Brandenburg steht an – und er bringt trotz feststehender Meisterschaft noch reichlich Gesprächsstoff. Der SV Viktoria Potsdam hat den Titel bereits am vergangenen Spieltag perfekt gemacht und empfängt nun zum Saisonabschluss den FC 98 Hennigsdorf. Im übrigen Tableau sind die endgültigen Tabellenplätze noch längst nicht verteilt: Vom zweiten bis zum sechzehnten Rang ist in mehreren Konstellationen noch Bewegung möglich.

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Morgen, 19:30 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 SG Zepernick FC Schwedt 02 FC Schwedt 19:30 PUSH

Den Auftakt des letzten Spieltags macht bereits am Freitagabend das Duell zwischen der SG Einheit Zepernick 1925 (Platz 3, 60 Punkte) und dem FC Schwedt 02 (Platz 7, 43 Punkte). Zepernick hat eine solide Saison gespielt und will den dritten Tabellenplatz mit einem Heimsieg im letzten Saisonspiel untermauern. Der FC Schwedt kommt nach der 1:3-Niederlage gegen Meister Viktoria am letzten Spieltag und will sich mit einem Auswärtserfolg würdig verabschieden. Das Hinspiel am 10. Oktober 2025 endete 2:2 – beide Teams trennten sich damals mit einem Punkt.

Als erstes Samstagsspiel empfängt der SV Eintracht Alt Ruppin (Platz 11, 27 Punkte) den SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse (Platz 14, 24 Punkte). Drei Punkte trennen beide Mannschaften – ein Sieg des Gastes würde die Tabelle im hinteren Bereich noch einmal durcheinanderwirbeln. Im Hinspiel am 11. Oktober 2025 gewann Neustadt mit 3:1. Alt Ruppin kommt hingegen nach einem starken 2:0-Auswärtssieg bei Fortuna Babelsberg mit Rückenwind ins letzte Saisonspiel – Nino Purrmann traf dabei doppelt. Beide Teams werden die Saison gerne mit einem Sieg beenden.

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam SV Viktoria FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf 15:00 PUSH

Der frischgebackene Meister SV Viktoria Potsdam (Platz 1, 73 Punkte) empfängt zum Saisonabschluss den FC 98 Hennigsdorf (Platz 9, 31 Punkte). Für Viktoria ist es das krönende Abschlussspiel einer außergewöhnlichen Saison – 23 Siege, 4 Unentschieden, nur 2 Niederlagen und ein Torverhältnis von 135:43 sprechen für sich. Hennigsdorf reist nach zwei Niederlagen in Folge an und will sich mit einer ansprechenden Leistung aus der Saison verabschieden. Das Hinspiel am 11. Oktober 2025 endete 1:1 – damals war das ein anderes Kräfteverhältnis. Viktoria wird seinen Fans zum Abschluss noch einmal Spektakel bieten wollen.

Der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 (Platz 16, 23 Punkte) empfängt BSC Fortuna Glienicke (Platz 8, 35 Punkte). Concordia hat eine wechselhafte Saison gespielt, zuletzt aber aufhorchen lassen: Mit dem 3:2-Auswärtssieg in Hennigsdorf – Jonas Ehm, Jakob Zwerschke und Dominik Dawid Boettcher trafen – holte der Tabellenletzte drei wichtige Punkte und zog mit Zehdenick gleich. Glienicke dagegen kassierte beim 1:5 gegen Falkensee eine deutliche Niederlage und will sich im letzten Spiel besser präsentieren. Das Hinspiel am 19. November 2025 endete 3:3 – ein torreiches Duell, das beide Mannschaften gleichermaßen beschäftigt haben dürfte.

Der SV Falkensee-Finkenkrug (Platz 2, 68 Punkte) empfängt Fortuna Babelsberg (Platz 10, 28 Punkte) zum Saisonabschluss. Der Vizemeistertitel ist Falkensee so gut wie sicher – der Vorsprung auf Zepernick (Platz 3, 60 Punkte) beträgt acht Punkte, sodass Platz 2 nicht mehr in Gefahr ist. Babelsberg hat eine schwierige Saison hinter sich: 8 Siege, 4 Unentschieden, 17 Niederlagen – und das letzte Heimspiel endete mit dem 0:2 gegen Alt Ruppin. Im Hinspiel am 11. Oktober 2025 gewann Falkensee knapp mit 1:0. Babelsberg wird versuchen, die Saison mit einem Achtungserfolg beim Vizemeister zu beenden.

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr Angermünder FC Angermünde FSV Bernau FSV Bernau 15:00 PUSH

Der Angermünder FC (Platz 13, 25 Punkte) empfängt den FSV Bernau (Platz 5, 55 Punkte). Bernau hat nach dem packenden 5:4-Sieg gegen Zehdenick – Marcel Stutter traf dabei dreimal – Schwung im Gepäck und will die Saison mit einem Auswärtssieg auf Platz 5 abschließen. Der AFC dagegen musste zuletzt beim 2:3 gegen Neustadt eine Niederlage hinnehmen und will auf eigenem Platz eine andere Antwort geben. Das Hinspiel am 11. Oktober 2025 gewann Bernau deutlich mit 4:1.

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr SV 1920 Zehdenick Zehdenick SG Bornim SG Bornim 15:00 PUSH

Ein Duell der unteren Tabellenhälfte steigt in Zehdenick: Der SV 1920 Zehdenick (Platz 15, 23 Punkte) empfängt die SG Bornim (Platz 12, 26 Punkte). Drei Punkte trennen beide Mannschaften – mit einem Sieg könnte Zehdenick noch an Bornim vorbeiziehen. Das Hinspiel am 11. Oktober 2025 endete 2:2. Zehdenick kommt nach der knappen 4:5-Niederlage gegen Bernau ins letzte Spiel, Bornim dagegen nach dem überraschenden 4:2-Heimsieg gegen Schönow mit breiter Brust. Ein offenes Spiel ist zu erwarten.

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr Schönower SV 1928 Schönower SV FV Preussen Eberswalde Eberswalde 15:00 PUSH