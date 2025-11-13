Viktoria Potsdam empfängt Falkensee – Topduell in der Landeshauptstadt

In der Landesliga Nord steht ein Spieltag voller richtungsweisender Duelle bevor. Während Spitzenreiter Viktoria Potsdam den Tabellensechsten SV Falkensee-Finkenkrug empfängt, hofft Zepernick auf Wiedergutmachung gegen Concordia. Im Tabellenkeller kämpfen Bornim, Glienicke und Zehdenick um jeden Punkt.

Das Topspiel steigt in Potsdam, wo Tabellenführer Viktoria den Tabellensechsten Falkensee-Finkenkrug empfängt. Die Gastgeber gehen nach dem 4:0-Erfolg in Alt Ruppin mit breiter Brust in die Partie. Torjäger Tom Nattermann erzielte dort drei Treffer und führt die Liga mit einer beeindruckenden Quote an. Falkensee reist nach einem 2:0-Sieg gegen Concordia an – Doppeltorschütze Benjamin Baur war der entscheidende Mann. Für beide Teams geht es um viel: Viktoria will ihre makellose Bilanz wahren, während Falkensee mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen könnte. ---

Die SG Einheit Zepernick will nach dem 3:1-Erfolg in Bernau den Druck auf Spitzenreiter Viktoria hochhalten. Gegen den abstiegsbedrohten FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf gilt die Mannschaft als klarer Favorit. Concordia steht nach der Niederlage in Falkensee unter Zugzwang. Mit einem Dreier könnte Zepernick vorne dranbleiben – alles andere wäre eine Überraschung. ---

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr FSV Bernau FSV Bernau SG Bornim SG Bornim 13:00 PUSH

Nach der Heimniederlage gegen Zepernick will der FSV Bernau ein Zeichen setzen. Gegen Schlusslicht SG Bornim zählt für die Gastgeber nur ein Sieg. Bornim verlor zuletzt unglücklich mit 2:3 gegen Neustadt und bleibt weiter sieglos. Der Druck wächst, während Bernau mit einem Erfolg den zweiten Tabellenplatz festigen könnte. Die Partie ist ein Duell der Gegensätze – ambitionierter Aufstiegskandidat gegen Abstiegsnot. ---

Der SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse trifft auf den FV Preussen Eberswalde – ein Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld. Beide Mannschaften konnten am vergangenen Wochenende Erfolge feiern: Neustadt drehte das Spiel in Bornim und gewann mit 3:2, Eberswalde landete einen kampflosen 2:0-Erfolg gegen Fortuna Babelsberg. Besonders Neustadts Offensivduo Lukas Japs und Davide Ngom zeigte zuletzt gute Form. Es dürfte ein enges Spiel werden, in dem Kleinigkeiten entscheiden. ---

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr Fortuna Babelsberg Fortuna Babg Schönower SV 1928 Schönower SV 13:00 PUSH

In Babelsberg trifft das personell arg geschwächte Fortuna-Team auf den Schönower SV 1928, der mit viel Selbstvertrauen anreist. Schönow besiegte Glienicke deutlich mit 3:0 und steht mit 20 Punkten im oberen Tabellendrittel. Fortuna Babelsberg trat zuletzt in Eberswalde nicht an und steckt mitten im Abstiegskampf. Um den Anschluss nicht zu verlieren, ist ein Heimsieg fast Pflicht – gegen Schönows Offensive wird das allerdings eine schwere Aufgabe. ---

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf Angermünder FC Angermünde 13:00 live PUSH

Der FC 98 Hennigsdorf empfängt den Angermünder FC. Beide Teams konnten zuletzt Erfolgserlebnisse feiern: Hennigsdorf gewann 1:0 in Zehdenick, Angermünde überraschte mit einem 2:0 über Schwedt. Besonders Nico Hanse stach mit zwei Treffern hervor und will seinen Lauf fortsetzen. Für Hennigsdorf wäre ein Sieg wichtig, um sich im sicheren Mittelfeld zu etablieren, während Angermünde weiter Punkte gegen den Abstieg sammelt. ---

Nach der überraschenden Niederlage in Angermünde will der FC Schwedt 02 Wiedergutmachung betreiben. Gegen den SV Eintracht Alt Ruppin, der zuletzt deutlich gegen Viktoria Potsdam unterlag, zählt für den Tabellenvierte nur ein Sieg. Schwedt will seine Heimstärke nutzen, um an den oberen Rängen dranzubleiben. Alt Ruppin reist als Außenseiter an, könnte mit einem Punktgewinn aber für ein Ausrufezeichen sorgen. ---

Im Tabellenkeller kommt es zum richtungsweisenden Duell zwischen dem BSC Fortuna Glienicke und dem SV 1920 Zehdenick. Glienicke verlor zuletzt in Schönow klar, während Zehdenick durch ein 1:0 gegen Hennigsdorf den ersten Saisonsieg feierte. Beide Teams trennen nur drei Punkte – ein Sieg wäre für den Gewinner ein Befreiungsschlag, während der Verlierer tief im Tabellenkeller stecken bleibt.