Viktoria Potsdam bleibt makellos – Zepernick ebenfalls siegreich

Der 5. Spieltag der Landesliga Nord begann heute Abend mit torreichen Begegnungen und klaren Signalen im Titelrennen. Viktoria Potsdam und die SG Einheit Zepernick marschieren weiter im Gleichschritt an der Tabellenspitze, während Bornim und Angermünde Lehrgeld zahlen mussten. Im Duell zwischen Concordia Buckow/Waldsieversdorf und Eberswalde gab es Spannung bis zum Schluss.

Die SG Einheit Zepernick stellte gegen den Angermünder FC ihre Heimstärke unter Beweis. Zwar gingen die Gäste in der 21. Minute zunächst in Führung, doch Tom Bittner brachte Zepernick mit einem Doppelpack in der 30. und 75. Minute auf die Siegerstraße. In der Nachspielzeit machten die Gastgeber endgültig alles klar: In der 90.+1 Minute fiel das 3:1 durch Kevin Maek, ehe Paul Maurer in der 90.+3 Minute den 4:1-Endstand markierte. ---

Viktoria Potsdam bleibt das Maß aller Dinge in der Liga. Vor 340 Zuschauern dominierte der Aufsteiger das Duell gegen die SG Bornim und gewann mit 5:2. Den Torreigen eröffnete Dennis Rothenstein in der 30. Minute. Zwar glich Mike Weißfuß in der 40. Minute zum 1:1 aus, doch direkt vor der Pause stellte Tom Nattermann in der 45. Minute die Führung wieder her. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tom Nattermann in der 59. Minute auf 3:1, und Pascal Borowski legte in der 62. Minute nach. Bornim gab sich nicht auf und kam in der 67. Minute erneut durch Mike Weißfuß zum 4:2. Doch Viktoria blieb konsequent: In der 85. Minute sorgte Tom Nattermann mit seinem dritten Treffer für den 5:2-Endstand. ---

In Buckow/Waldsieversdorf teilten sich Concordia und Preussen Eberswalde die Punkte. Die Gastgeber gingen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Theo Hahn mit 1:0 in Führung (45.+1). Doch Eberswalde schlug zurück: Rodrigo De Jesus Mendes traf in der 65. Minute zum Ausgleich. Beide Teams versuchten danach, das Spiel für sich zu entscheiden, doch die Abwehrreihen hielten stand. Am Ende blieb es beim 1:1, das Eberswalde ungeschlagen hält. ---

Der SV Eintracht Alt Ruppin verlor deutlich mit 1:4 in Schönow. Alexander Riehl konnte nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Mit drei Punkten aus vier Spielen steht die Eintracht auf Platz zwölf. Der SV 1920 Zehdenick zeigte gegen Angermünde eine Achterbahnfahrt: Marcin Krystek und Mohamed Akasha hatten eine 2:0-Führung herausgeschossen, ehe Fabian Gehrt zweimal traf. Am Ende stand ein 2:2. Mit nur drei Punkten sind die Gäste Elfter. Beide Teams brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. ---

Der FC 98 Hennigsdorf setzte sich zuletzt mit 3:1 in Babelsberg durch. Sascha Mett, Ron Hass und Ben Schulze erzielten die Treffer. Mit sechs Punkten hat Hennigsdorf einen soliden Saisonstart hingelegt. Der SV Schwarz-Rot Neustadt ging beim 0:4 gegen Schwedt unter. Szymon Wierzchowski traf dreimal für den Gegner. Mit nur zwei Punkten steckt Neustadt tief im Tabellenkeller. Die Gäste stehen früh unter Druck. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Schwedt 02 FC Schwedt FSV Bernau FSV Bernau 14:00 PUSH

Der FC Schwedt 02 zeigte beim 4:0 in Neustadt seine Stärke. Dreifachtorschütze Szymon Wierzchowski war der überragende Mann. Mit sieben Punkten und nur zwei Gegentoren sind die Schwedter Dritter. Der FSV Bernau musste dagegen ein Debakel erleben. Gegen Potsdam verlor man mit 1:7, lediglich Ousmane Kone traf für die Gastgeber. Mit sieben Punkten liegt Bernau trotzdem im vorderen Mittelfeld, braucht aber Wiedergutmachung. ---

Die Partie des SV Falkensee-Finkenkrug in Eberswalde wurde abgebrochen. Mit fünf Punkten aus drei Spielen sind die Gastgeber noch ungeschlagen. Der Schönower SV feierte mit dem 4:1 gegen Alt Ruppin einen klaren Sieg. Hein-Peter Splett schnürte einen Hattrick, Bartosz Barandowski legte nach. Mit sieben Punkten rangieren die Schönower im oberen Tabellenfeld. Dieses Duell verspricht Offensivfußball pur. ---