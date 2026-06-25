Viktoria-Neustart nach Regionalliga-Aus: Wer neu ist, wer noch da ist

Galionsfigur: Um Benjamin Baier (re.) will die Viktoria einen schlagkräftigen Kader zusammenbasteln für die Bayernliga Nord. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Nach der sportlichen Zäsur wagt der SV Viktoria Aschaffenburg den Neustart. Der SVA hat die Vorbereitung auf die neue Saison in der Bayernliga Nord etwas verspätet aufgenommen. Aus einem guten Grund: Die Kicker der Viktoria musste sich nach dem letzten Spieltag fit halten und weitertrainieren, da ein Szenario mit dem Abstieg der SpVgg Greuther Fürth aus der 2. Liga denkbar gewesen wäre. Dann hätte die U23 des Kleeblatts zwangsabsteigen müssen und Aschaffenburg wäre doch noch in die Relegation gerutscht. Was aber bekanntlich nicht eingetreten ist.

Und so gehen bei der Viktoria die Blicke nach vorne. Nach den Feierlichkeiten zum 125-jährigen Vereinsjubiläum, in dessen Rahmen verkündet wurde, dass Cheftrainer Felix Luz bis Sommer 2028 verlängert hat, haben die Mainfranken am Montag wieder die Vorbereitung aufgenommen und einige Personalentscheidungen bekanntgegeben. Bis 2027 haben folgende Spieler verlängert: Niklas Borger (Abwehr) mit Option, Justin Berg (Abwehr) mit Option und Roberto Desch (Mittelfeld). Auf eine Zusammenarbeit bis 2028 hat sich die Viktoria mit Patrick Seitz (Abwehr), Collin Brennecke (Mittelfeld) und Eren Bozan (Angriff) verständigen können.

Drei neue Kräfte kommen hinzu: Von Alemannia Haibach wechseln Jan Bartunek (Angriff) und Berkay Sebik (Abwehr / Mittelfeld) an den Schönbusch, Lukas Imgrund (Mittelfeld) kommt vom SV Vatan Spor. Die Neuzugänge spielten alle in der SVA-Jugend.

Zum Trainingsauftakt sagte Cheftrainer Felix Luz: "Aktuell ist das Ganze noch eine Wundertüte, weil wir gerade einmal elf nominelle Spieler haben, die dem Kader angehören. Das braucht jetzt noch ein wenig Zeit. Aber ich bin guter Dinge, dass wir es hinbekommen, eine gute Runde zu spielen." Mit Hochdruck wird aktuell an einem schlagkräftigen Kader gebastelt. Was die Akteure in den kommenden Wochen unter Luz erwartet? "Es wird eine harte Vorbereitung werden, wir werden viel im körperlichen Bereich arbeiten. Aber in der Vorbereitung muss es mal wehtun, sonst kommt man nicht weiter", schmunzelte der Ex-Profi abschließend.