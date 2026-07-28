Viktoria mit junger Truppe vor der ersten Aufgabe

Der SV Viktoria Aschaffenburg steht nach dem Abstieg aus der Regionalliga Bayern vor einen Neuanfang in der Bayernliga Nord. Für Cheftrainer Felix Luz und den Sportlichen Leiter Daniel Soldevilla war es nach einigen Abgängen keine leichte Aufgabe, um die Führungsspieler Benjamin Baier, Roberto Desch und Niklas Borger eine schlagkräftige Truppe zu formen.

Von Alemannia Haibach wechselten Jan Bartunek (Angriff) und Berkay Sebik (Mittelfeld) an den Schönbusch, Lukas Imgrund (Mittelfeld) kam vom SV Vatan Spor - alle drei spielten schon in der Jugend beim SVA. Zudem ergänzen einige U19-Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum den Bayernliga-Kader. Es drängen eine Gruppe „Aschaffenburger Jungs“ in die erste Mannschaft: Justin Berg, Eren Bozan, Colin Brennecke und Patrick Seitz haben bereits Regionalligaluft geschnuppert und zeigen mit ihrer Ausbildung beim SVA, dass mit ihnen dieses Jahr auf jeden Fall zu rechnen ist.