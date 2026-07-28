Viktoria mit junger Truppe vor der ersten Aufgabe

Der SV Viktoria Aschaffenburg steht nach dem Abstieg aus der Regionalliga Bayern vor einen Neuanfang in der Bayernliga Nord. Für Cheftrainer Felix Luz und den Sportlichen Leiter Daniel Soldevilla war es nach einigen Abgängen keine leichte Aufgabe, um die Führungsspieler Benjamin Baier, Roberto Desch und Niklas Borger eine schlagkräftige Truppe zu formen.
Von Alemannia Haibach wechselten Jan Bartunek (Angriff) und Berkay Sebik (Mittelfeld) an den Schönbusch, Lukas Imgrund (Mittelfeld) kam vom SV Vatan Spor - alle drei spielten schon in der Jugend beim SVA. Zudem ergänzen einige U19-Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum den Bayernliga-Kader. Es drängen eine Gruppe „Aschaffenburger Jungs“ in die erste Mannschaft: Justin Berg, Eren Bozan, Colin Brennecke und Patrick Seitz haben bereits Regionalligaluft geschnuppert und zeigen mit ihrer Ausbildung beim SVA, dass mit ihnen dieses Jahr auf jeden Fall zu rechnen ist.
Die Ergebnisse der Testspiele der jungen Mannschaft um das Trainergespann Felix Luz, Daniel Soldevilla und Jürgen Bleistein zeigen in die richtige Richtung: Drei Siegen, zwei Unentschieden, u.a. gegen Hessenligist Bayern Alzenau (2:2), steht nur eine Niederlage gegen Regionalligist Kickers Offenbach zu Buche.
Die erste Hürde im bayerischen Toto-Pokal ist mit einem 2:0-Auswärtssieg in Röllbach genommen, womit nun ein echter Härtetest mit der Regionalligamannschaft des TSV Aubstadt am Dienstag, 4. August um 19 Uhr zum ersten Heimspiel der neuen Saison ins Haus steht. In der Bayernliga Nord steht nur vier Tage später das nächste und erste Ligaheimspiele an, wenn der FC Ingolstadt 04 II an den Schönbusch kommt.
Alle Heimspiele im August:
Dienstag, 4. August um 14 Uhr: TSV Aubstadt (Pokal)
Samstag, 8. August um 14 Uhr: FC Ingolstadt 04 II
Dienstag, 18. August um 19 Uhr: FC Eintracht Bamberg
Freitag, 28. August um 19 Uhr: DJK Don Bosco Bamberg