Viktoria mit 5:0-Testspiel-Erfolg gegen Regionalligisten TSV Steinbach

Dawyn-Paul Donner vom TSV Steinbach (li.) im Zweikampf mit Viktorias David Otto. – Foto: IMAGO IMAGES

Drittes Spiel, dritter Erfolg: Drittligist Viktoria Köln präsentiert sich in der Sommervorbereitung 2026/27 in Torlaune. Am Dienstagmittag setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Marian Wilhelm in einem Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 5:0 gegen den Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger durch. Auf dem Rasenplatz des SC Köln-Brück 07 hielten die Hessen im ersten Durchgang noch gut mit, ehe die Viktoria nach dem Seitenwechsel und zahlreichen Wechseln überzeugen konnte.

In der 33. Spielminute belohnten sich die Höhenberger schließlich für ihren Aufwand: Nach einer Flanke des eingewechselten Marco Pledl war Joel Vega Zambrano zur Stelle und markierte den 1:0-Führungstreffer, was gleichzeitig auch der Spielstand zur Halbzeitpause war. Zu diesem Zeitpunkt standen bei der Viktoria mit Niklas Swider und dem Vorlagengeber Pledl bereits zwei frische Kräfte auf dem Feld, die in der 27. Minute für Taylan Duman und Yannick Tonye eingewechselt worden waren.

Die Partie, die bereits um 12:30 Uhr angepfiffen wurde, diente beiden Trainerteams als intensiver Gradmesser. Viktoria-Coach Marian Wilhelm schickte dabei, wie schon in den vorangegangenen Partien, eine gemischte Formation aus Akteuren des Profikaders und Talenten aus der vereinseigenen U19 auf den Platz. Nach einer engagierten Anfangsphase beider Mannschaften riss der Drittligist die Spielkontrolle zunehmend an sich und erarbeitete sich im ersten Durchgang eine Vielzahl an Tormöglichkeiten.

Steinbach bricht nach individuellen Fehlern ein

Der TSV Steinbach Haiger musste die Reise nach Köln ohne Cheftrainer Hüsni Tahiri antreten, welcher sich auf einem Trainerlehrgang befand und an der Seitenlinie von seinem Co-Trainer Christian Mollocher vertreten wurde. Die Hessen nutzten den Test intensiv zur Sichtung und boten neben Janos Schonlau (TSV U23) und Aaron Wacker (TSV U19) auch die drei Probespieler Noah Tomson, Nick Rasoulinia und Joselpho Barnes auf.

Nach dem Seitenwechsel vollzogen beide Mannschaften einen großflächigen Personalwechsel. Bei der Viktoria kamen unter anderem Gastspieler Jakob sowie diverse Nachwuchskräfte zum Zuge. Während der Regionalligist nach dem Wiederanpfiff zunächst noch zehn Minuten mithalten konnte, übernahm die Viktoria folglich komplett das Kommando. Samuele Carella erhöhte in der 60. Minute auf 2-0. Ein Doppelschlag durch Raphael Ott (72.) und den nur Sekunden zuvor eingewechselten Ege Sarikaya (74.) schraubte das Ergebnis zügig auf 4:0 in die Höhe. Den Schlusspunkt zum verdienten 5:0-Endstand setzte erneut Raphael Ott in der 83. Minute.

TSV-Sportdirektor Jo Laumann zog nach dem Abpfiff gegenüber Vereinsmedien eine geteilte Bilanz der Begegnung:„Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut mitgehalten und hätten mit ein bisschen mehr Glück im Abschluss sogar führen können. Ein Unentschieden zu dem Zeitpunkt wäre gerecht gewesen. Nach der Pause, in der wir ziemlich viel durchgewechselt haben, waren wir zwar noch knapp zehn Minuten auf Augenhöhe. Doch dann haben uns zwei individuelle Fehler auf die Verliererseite gebracht und wir sind komplett eingebrochen. Zugegebenermaßen aber gegen einen jungen, hungrigen Drittligisten.“