Viktoria marschiert weiter, Zehdenick befreit sich, 4 Spielabsagen

Die Gäste setzten früh offensive Akzente und belohnten sich in der 18. Minute: Kevin Stephan erzielte den Treffer zum 1:0 für den FSV Bernau. Bernau legte noch vor der Pause nach. In der 41. Minute erhöhte Mattis Raschke mit dem Tor zum 2:0 für den FSV Bernau. Kurz nach dem Seitenwechsel stellte Bernau die Weichen endgültig auf Auswärtssieg. In der 49. Minute traf René Pütt zum 3:0 für den FSV Bernau und sorgte früh für die Entscheidung. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Vor 120 Zuschauern in Buckow wurde früh klar, weshalb der Spitzenreiter aus Potsdam ungeschlagen an der Tabellenspitze steht. Bereits in der 7. Minute brachte Tom Nattermann die Gäste mit dem Treffer zum 1:0 für den SV Viktoria Potsdam in Führung. In der 25. Minute legte Mathis Lange das Tor zum 2:0 für die Gäste nach, ehe Dennis Rothenstein zwischen der 36. und 44. Minute gleich doppelt zuschlug – erst mit dem 3:0, dann mit dem 4:0. Die Partie schien entschieden, doch die Gastgeber stemmten sich nach der Pause noch einmal gegen die drohende Niederlage. Christos Koka gelang in der 52. Minute der Treffer zum 1:4 und damit ein kurzes Lebenszeichen für FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03. Doch Viktoria reagierte sofort und stellte elf Minuten später durch Mathis Lange, der in der 67. Minute das Tor zum 5:1 erzielte, den alten Abstand wieder her. Viktoria bleibt damit souverän Tabellenführer, während Concordia weiter im Abstiegskampf feststeckt. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Im Duell fand der SV 1920 Zehdenick die Antwort, die zuletzt gefehlt hatte. Die Gastgeber traten konzentriert auf und gingen in der 19. Minute durch John Lormis mit dem Tor zum 1:0 für den SV 1920 Zehdenick in Führung. Fortuna Babelsberg suchte danach vergeblich nach offensiver Struktur. Zehdenick blieb zweikampfstark und erhöhte erneut durch John Lormis, der in der 61. Minute auch das Tor zum 2:0 erzielte. Die Gäste fanden darauf keine Reaktion mehr. Mit diesem Heimsieg verschafft sich Zehdenick einen wichtigen Schub im Tabellenkeller. ---

In Schönow entwickelte sich vor 190 Zuschauern ein intensives Duell. Der SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse startete zunächst besser und ging durch Tarik Wenzel, der in der 33. Minute das Tor zum 1:0 für die Gäste erzielte, in Führung. Doch Schönow reagierte eindrucksvoll nach dem Seitenwechsel. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff glich Lukas Drews mit dem Treffer zum 1:1 für Schönower SV aus und setzte damit ein Signal für die Wende. Die Gastgeber übernahmen die Kontrolle und erhöhten den Druck. In der 60. Minute belohnte sich das Heimteam: Felix Seidel traf zum 2:1 und drehte das Spiel. Hein-Peter Splett sorgte schließlich in der 80. Minute mit dem Tor zum 3:1 für die Entscheidung. ---

Das Spiel wurde abgesagt.