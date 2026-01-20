– Foto: Nick Förster

Viktoria Mannheim II setzt auf Stabilität und Entwicklung Rang sechs in der D6 Rhein-Erft: Defensive gibt Halt, Offensive mit Luft nach oben.

Der FC Viktoria Mannheim II findet sich als neu formiertes Team und blickt optimistisch nach vorn.

Der FC Viktoria Mannheim II spielt in der Kreisliga D6 Rhein-Erft bislang eine ordentliche Saison. Nach zwölf Spieltagen belegt die Mannschaft den sechsten Tabellenplatz. Mit lediglich 27 Gegentoren stellt Viktoria eine der stabileren Defensiven der Liga, offensiv stehen bislang 29 Treffer zu Buche. Trainer René Hönsch, der in dieser Saison sogar selbst dreimal auflief und dabei einmal traf, blickt auf eine intensive Aufbauphase zurück. Die Vorbereitung auf die Rückrunde startet vergleichsweise spät. „Unsere Vorbereitung beginnt am 28. Januar 2026. Wir trainieren zweimal pro Woche und haben bis Anfang März jeden Sonntag ein Testspiel gegen Gegner aus anderen Kreisen und Staffeln aus den Ligen D bis C“, erklärt Hönsch.

Angesichts der Voraussetzungen fällt seine Zwischenbilanz positiv aus. „Da wir die Mannschaft nahezu komplett neu aufstellen mussten und auch das Trainerteam neu gebildet haben, können wir insgesamt zufrieden sein“, so der Coach. Besonders die Integration neuer Spieler hebt Hönsch hervor. „Wir konnten einige gute neue Spieler für uns gewinnen, die wir sehr gut in den Kader integrieren konnten. Dabei hat uns die Mannschaft enorm geholfen.“