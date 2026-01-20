Viktoria Mannheim II setzt auf Stabilität und Entwicklung

Der FC Viktoria Mannheim II findet sich als neu formiertes Team und blickt optimistisch nach vorn.
Der FC Viktoria Mannheim II spielt in der Kreisliga D6 Rhein-Erft bislang eine ordentliche Saison. Nach zwölf Spieltagen belegt die Mannschaft den sechsten Tabellenplatz. Mit lediglich 27 Gegentoren stellt Viktoria eine der stabileren Defensiven der Liga, offensiv stehen bislang 29 Treffer zu Buche.
Trainer René Hönsch, der in dieser Saison sogar selbst dreimal auflief und dabei einmal traf, blickt auf eine intensive Aufbauphase zurück. Die Vorbereitung auf die Rückrunde startet vergleichsweise spät. „Unsere Vorbereitung beginnt am 28. Januar 2026. Wir trainieren zweimal pro Woche und haben bis Anfang März jeden Sonntag ein Testspiel gegen Gegner aus anderen Kreisen und Staffeln aus den Ligen D bis C“, erklärt Hönsch.
Angesichts der Voraussetzungen fällt seine Zwischenbilanz positiv aus. „Da wir die Mannschaft nahezu komplett neu aufstellen mussten und auch das Trainerteam neu gebildet haben, können wir insgesamt zufrieden sein“, so der Coach.
Besonders die Integration neuer Spieler hebt Hönsch hervor. „Wir konnten einige gute neue Spieler für uns gewinnen, die wir sehr gut in den Kader integrieren konnten. Dabei hat uns die Mannschaft enorm geholfen.“
Ein Spiel der Hinrunde ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben. „Das Auswärtsspiel in Kerpen war hart umkämpft. Auf Asche und bei schlechten Lichtverhältnissen haben wir das Spiel am Ende für uns entschieden.“
Größere Probleme sieht der Trainer aktuell nicht. „Von Problemen können wir nicht sprechen. Der Zusammenhalt ist enorm gut, und jeder gibt sein Bestes“, betont Hönsch.
Für die Rückrunde formuliert er ein klares Ziel. „Wir wollen uns über die Zeit mehr Punkte erarbeiten, damit unnötige Punktverluste wie in der Hinrunde hoffentlich ausbleiben.“
Zu personellen Veränderungen äußert sich Hönsch zurückhaltend. „Es gibt Zu- und Abgänge, die zur gegebenen Zeit auf FuPa nachzulesen sind.“
Im Meisterschaftsrennen nennt er einen Favoriten. „Am Ende der Saison wird wahrscheinlich der FC Buir Meister.“