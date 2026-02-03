Viktoria lässt`s krachen: 3 Last-Minute-Neue & ein Abgang

Matvey Obolkin (am Ball) kehrt vom SC Wiedenbrück nach Aschaffenburg zurück. – Foto: Imago Images

Der SV Viktoria Aschaffenburg ging am sogenannten "Deadline Day", an dem Tag also, an dem die Winter-Transferperiode endet, nochmal in die Vollen. Die SVA präsentierte am Montag gleich drei Neuzugänge auf einen Schlag. Die Mainfranken rüsten mit Rückkehrer Matvey Obolkin, Robin Schwarz und Hady Kallo die Offensive auf. Zugleich gab die Viktoria bekannt, dass der Vertrag mit Younes Azahaf mit sofortiger Wirkung aufgelöst wurde.

Mit Matvey Obolkin kehrt ein ehemaliger Viktorianer an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 20 Jahre alte flexible Offensivspieler hatte sich vor der laufenden Saison dem West-Regionalligisten SC Wiedenbrück angeschlossen. Dort kam er in 12 Pflichtspielen zum Einsatz und konnte einen Torferfolg für sich verbuchen. Im Jahr 2023 war Obolkin in das Nachwuchsleistungszentrum des SVA gewechselt und spielte dort zunächst für die U19, bevor er in den Herrenbereich hochgezogen wurde. Ausgebildet wurde er zuvor beim 1. FC Erlensee und dem FSV Frankfurt.

Der quirlige Mittelfeldspieler Robin Schwarz stand bereits in den ersten drei Testspiel-Partien für die Viktorianer auf dem Platz und wusste nicht nur mit drei erzielten Treffern zu gefallen. Auch seine freche Spielweise, durch die er das Offensivspiel deutlich belebte, überzeugte die Vereinsverantwortlichen. Schwarz wechselt von Rot-Weiß Darmstadt an den Untermain, erzielte dort in der Verbandsliga in dieser Saison bereits fünf Treffer und bereitete fünf selbst vor.