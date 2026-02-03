Viktoria lässt`s krachen: 3 Last-Minute-Neue & ein Abgang

Der SV Viktoria Aschaffenburg ging am sogenannten "Deadline Day", an dem Tag also, an dem die Winter-Transferperiode endet, nochmal in die Vollen. Die SVA präsentierte am Montag gleich drei Neuzugänge auf einen Schlag. Die Mainfranken rüsten mit Rückkehrer Matvey Obolkin, Robin Schwarz und Hady Kallo die Offensive auf. Zugleich gab die Viktoria bekannt, dass der Vertrag mit Younes Azahaf mit sofortiger Wirkung aufgelöst wurde.
Mit Matvey Obolkin kehrt ein ehemaliger Viktorianer an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 20 Jahre alte flexible Offensivspieler hatte sich vor der laufenden Saison dem West-Regionalligisten SC Wiedenbrück angeschlossen. Dort kam er in 12 Pflichtspielen zum Einsatz und konnte einen Torferfolg für sich verbuchen. Im Jahr 2023 war Obolkin in das Nachwuchsleistungszentrum des SVA gewechselt und spielte dort zunächst für die U19, bevor er in den Herrenbereich hochgezogen wurde. Ausgebildet wurde er zuvor beim 1. FC Erlensee und dem FSV Frankfurt.
Der quirlige Mittelfeldspieler Robin Schwarz stand bereits in den ersten drei Testspiel-Partien für die Viktorianer auf dem Platz und wusste nicht nur mit drei erzielten Treffern zu gefallen. Auch seine freche Spielweise, durch die er das Offensivspiel deutlich belebte, überzeugte die Vereinsverantwortlichen. Schwarz wechselt von Rot-Weiß Darmstadt an den Untermain, erzielte dort in der Verbandsliga in dieser Saison bereits fünf Treffer und bereitete fünf selbst vor.
Cheftrainer Felix Luz bewertet die beiden Winterneuzugänge durchweg positiv: "Robin ist ein junger Spieler, der aus der Region kommt und uns in den Trainingseinheiten sowie den Testspielen überzeugt hat. Wir werden ihm die Zeit geben, sich im Herrenbereich auf Regionalliganiveau zu etablieren. Mit Matvey kommt ein Spieler zu uns zurück, der den Verein bereits kennt und der Regionalligaerfahrung mitbringt. Er ist durch seine Flexibilität im Offensivspiel auf jeden Fall eine Bereicherung für uns."
Mit Hady Kallo kommt zudem noch ein zentraler Angreifer an den Schönbusch. Co-Trainer Daniel Soldevilla, der für die Wintertransfers als Interims-Sportlicher Leiter mitverantwortlich ist, erklärt: "Ich freue mich, dass wir mit Hady nicht nur einen treffsicheren, sondern auch äußerst mannschaftsdienlich spielenden Mittelstürmer zu uns holen konnten. Wir trauen ihm zu, bei uns in der Regionalliga Bayern den nächsten Schritt gehen zu können."