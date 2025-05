Viktoria Krefeld reaktiviert beliebtes Vorbereitungsturnier

Vollgepackter Kalender

Am Samstag, den 12. Juli, messen sich ab 13 Uhr der VfB Uerdingen, Hülser SV, Preussen Krefeld, SuS Krefeld, FC Traar und SC Viktoria Krefeld miteinander. Gespielt wird jeder gegen jeden in Dreiergruppen mit abschließenden Platzierungsspielen. Fans können ihre Mannschaften also gegen drei unterschiedliche Gegner anfeuern.