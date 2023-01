Viktoria Krefeld III ist gut im Ligabetrieb angekommen. – Foto: Ralph Görtz

Viktoria Krefeld III: Aus der Hobbyliga in der Kreisliga C angekommen FuPa-Wintercheck: Aus der Hobbyliga in den Verein - so hat sich der SC Viktoria Krefeld III geschlagen.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal blickt Stürmer Pierre Wennrich auf die erste Saisonhälfte des SC Viktoria Krefeld III zurück.

Pierre Wennrich: Positiv gut. Es ist für viele in unserer Mannschaft die erste Saison überhaupt in einem Verein, wir sind seit Anfang der Saison dabei und kamen aus der Hobbyliga. Gibt es Veränderungen im Team?

Wennrich: Eduard Spieß verlässt uns und wechselt zur dritten Mannschaft des SV Vorst. Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Wennrich: Alexander Spieß Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Wennrich: Für die erste Saison geben wir uns unter den ersten fünf zufrieden, damit hat wohl niemand gerechnet und Stand jetzt ist es möglich. Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Wennrich: Wir kamen noch vor gut sieben Monaten aus der Hobbyliga. Das schöne an unserer Mannschaft ist, dass wir alle jahrelange Freunde und Bekannte sowie Familienmitglieder sind. Für unsere erste Saison sind wir sehr zufrieden - wer hätte gedacht, dass wir oben mithalten können.