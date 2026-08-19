Viktoria Koslar vor der Saison 2026/27

– Foto: Ralf Schmitz

Eine wichtige Rolle übernimmt dabei Marco Vieler. Als langjähriger ehemaliger Spieler, Vorstandskollege und engagiertes Vereinsmitglied ist er seit vielen Jahren eng mit Viktoria Koslar verbunden. Mit dem Wechsel in die Funktion des sportlichen Leiters übernimmt er seit April eine neue Verantwortung und kann seine Erfahrungen und sein Wissen über den Verein gezielt einbringen.

Bei Viktoria Koslar hat sich in diesem Sommer einiges verändert. Der Verein geht mit einem deutlich veränderten Gesicht in die Saison 2026/27 und befindet sich sportlich wie auch organisatorisch in einer Phase der Neuaufstellung. Dabei geht es nicht nur darum, einen neuen Kader zusammenzustellen, sondern vor allem darum, Strukturen zu schaffen, die Viktoria Koslar auch langfristig wieder mehr Planungssicherheit und sportliche Stabilität geben.

Im Hintergrund ist bereits einiges in Bewegung gesetzt worden. Ein gutes Beispiel dafür ist die Geschwindigkeit, mit der es gelungen ist, nach der Veränderung im April den klaren Fokus auf die erste Mannschaft zu legen und innerhalb kürzester Zeit die Planungen für den neuen Kader voranzutreiben. Gleichzeitig ist genau diese Situation ein Punkt, aus dem der Verein lernen möchte. Solche kurzfristigen Entwicklungen und die damit verbundene knappe Zeit in der Kaderplanung sollen sich künftig nicht wiederholen. Ziel ist es, frühzeitig Klarheit zu schaffen, Verantwortlichkeiten festzulegen und die sportliche Planung rechtzeitig voranzutreiben.

„Wir haben in den vergangenen Wochen gemerkt, wie wichtig klare Abläufe und kurze Wege sind. Gerade in einer Phase mit vielen Veränderungen muss man schnell reagieren können. Gleichzeitig wollen wir aus dieser Situation die richtigen Schlüsse ziehen und künftig früher mit der sportlichen Planung beginnen“, sagt Marco Vieler.

Auch die Zusammenarbeit innerhalb des neu aufgestellten Trainerteams sieht Vieler positiv: „Wir haben ein Trainerteam zusammengestellt, das unterschiedliche Erfahrungen und Stärken mitbringt. Entscheidend ist für uns, dass wir an einem Strang ziehen, offen miteinander kommunizieren und die Entwicklung der Mannschaft gemeinsam vorantreiben. Gerade bei einem so großen Umbruch brauchen wir ein Trainerteam, das die Spieler mitnimmt und ihnen gleichzeitig klare Anforderungen vermittelt.“

Stefan Zander – zurück zu den Wurzeln

Für unseren neuen Cheftrainer Stefan Zander ist die Rückkehr zu Viktoria Koslar etwas ganz Besonderes. Seine Verbindung zum Verein und zum Ort besteht seit vielen Jahren. Er ist in Koslar aufgewachsen und hat hier einen großen Teil seiner eigenen sportlichen Entwicklung erlebt. Viktoria Koslar ist deshalb für ihn nicht einfach nur eine weitere Trainerstation – der Verein und der Ort sind ein Stück Heimat.

Auf seinem bisherigen Weg hat Stefan Zander verschiedene sportliche Stationen kennengelernt. Jede einzelne davon hat ihm etwas mitgegeben: andere Sichtweisen auf Fußball, unterschiedliche Trainingsansätze, Erfahrungen im Umgang mit Mannschaften und vor allem viele Begegnungen mit Menschen, von denen er lernen konnte.

Diese Erfahrungen möchte er nun in Koslar einbringen. Dabei geht es nicht darum, Vergangenes zu wiederholen, sondern das Mitgenommene zu nutzen und gemeinsam mit dem Verein etwas Neues aufzubauen. Für ihn schließt sich damit ein Stück weit ein Kreis: Zu den eigenen Wurzeln zurückzukehren und gleichzeitig gemeinsam nach vorne zu schauen, macht diese Aufgabe besonders reizvoll.

Auch die sportliche Ausrichtung ist für Zander klar: „Wir wollen eine Mannschaft entwickeln, die für Viktoria Koslar steht. Dazu gehören für mich vor allem Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft, Disziplin und der Wille, füreinander einzustehen. Natürlich wollen wir Fußball spielen und uns sportlich weiterentwickeln. Aber zunächst müssen wir wieder eine Mannschaft werden, die sich über Zusammenhalt und klare Tugenden definiert.“

Ein neu aufgestelltes Trainerteam

Auch im Trainerteam gibt es Veränderungen. Dennis Löwen bleibt als Co-Trainer erhalten. Seine langjährige Verbundenheit mit dem Verein und sein Wissen über die Mannschaft sind gerade in dieser Übergangsphase sehr wertvoll. Er kann dabei helfen, neue Spieler schnell zu integrieren und gleichzeitig eine Verbindung zu den bisherigen Strukturen herzustellen.

Mit Dominik Eßer kommt ein neuer Torwarttrainer hinzu, der sich gezielt um die Entwicklung unserer Torhüter kümmern wird.

Als spielender Co-Trainer ist zudem Jens Walther zum Team gestoßen. Jens bringt viel Erfahrung und Qualität mit und soll sowohl auf als auch neben dem Platz wichtige Impulse setzen. Aufgrund einer bereits geplanten Operation kann er zu Beginn noch nicht unmittelbar aktiv auf dem Platz eingreifen. Trotzdem wird er von Anfang an eingebunden sein, eigene Anteile im Training übernehmen und mit seiner Erfahrung wichtige Impulse in die tägliche Arbeit einbringen.

Für Jens Walther ist die neue Aufgabe dabei auch persönlich etwas Besonderes: Er ist seit mittlerweile 25 Jahren Mitglied von Viktoria Koslar und damit seit einem Vierteljahrhundert eng mit unserem Verein verbunden. Sein Verbleib in einer aktiven Rolle im sportlichen Bereich ist daher ein weiteres Zeichen für die Verbundenheit mit Viktoria Koslar und für den eingeschlagenen Weg, Verantwortung innerhalb des Vereins auch langfristig auf mehrere Schultern zu verteilen.

Damit verfügt unser Trainerteam über unterschiedliche Erfahrungen und Stärken. Diese wollen wir bündeln und nutzen, um die Mannschaft bestmöglich zu entwickeln.

Viele neue Gesichter im Kader – Kaderplanung noch nicht abgeschlossen

Auch der Kader hat sich im Sommer deutlich verändert. Mit Niklas Schrapper vom SV Rödingen, Mirnes Kajic aus Jülich, Emircan Ezengin und Antonio Sindaco von Borussia Freialdenhoven, Saad Driouich und Achraf Ali Bouzakraoui vom SV Oberzier, Edis Zulic und Senad Selimovic vom JSV Frenz konnten mehrere neue Spieler gewonnen werden.

Hinzu kommen mit Len Biermann und Luis Weber zwei Spieler aus der eigenen Jugend. Das ist für uns ein wichtiges Zeichen: Wir wollen nicht ausschließlich auf externe Verstärkungen setzen, sondern auch den eigenen Nachwuchs an die erste Mannschaft heranführen.

Die Kaderplanung ist dabei noch nicht final abgeschlossen. Aktuell befinden sich weitere Spieler im Training und erhalten die Möglichkeit, sich zu präsentieren und die Mannschaft kennenzulernen. Ob daraus weitere Verpflichtungen entstehen, ist derzeit noch offen. Wir wollen uns bewusst die notwendige Zeit nehmen, um zu prüfen, welche Spieler sportlich und menschlich zu unserer Mannschaft und zu unserem eingeschlagenen Weg passen.

Damit bleibt die Tür für weitere Verstärkungen grundsätzlich offen. Gleichzeitig steht für uns nicht die Anzahl der Neuzugänge im Vordergrund, sondern die Qualität und die Frage, ob ein Spieler die Mannschaft tatsächlich weiterbringt.

Natürlich gehören zu einem Umbruch auch Veränderungen im bisherigen Kader. Süheyl Yirmibes hat den Verein in Richtung Borussia Brand verlassen, Fabian Höppener wechselte nach Titz. Lukas Weckauf zog es nach Rurdorf, Anthony Eisold nach Schophoven. Zudem hat Fabian Helmrich nach 15 Jahren seine aktive Karriere beendet.

Nico Sieben sehen wir dabei ausdrücklich nicht als Abgang. Aufgrund seiner beruflichen Situation wird er uns künftig lediglich weniger zur Verfügung stehen können. Seine Verbindung zur Mannschaft und zum Verein bleibt bestehen, und wann immer es seine berufliche Situation zulässt, soll er weiterhin Teil der Mannschaft sein.

Aus den vielen Veränderungen soll nun eine neue Mannschaft entstehen – mit einer Mischung aus Erfahrung, neuen Spielern und jungen Talenten. Und möglicherweise kommen in den kommenden Wochen noch weitere Gesichter hinzu.

Eine Übergangssaison mit klaren Grundlagen

Wir sehen die kommende Spielzeit bewusst als eine Übergangssaison. Das bedeutet nicht, dass wir ohne Ambitionen in die Saison gehen. Wir wollen von Anfang an konkurrenzfähig sein. Gleichzeitig müssen wir realistisch bleiben und zunächst die Grundlagen und Tugenden wieder konsequent auf den Platz bringen.

Laufbereitschaft, Einsatz, Disziplin, Zweikampfstärke, gegenseitige Unterstützung und der Wille, als Mannschaft aufzutreten, bilden dabei die Basis. Eine solche Entwicklung findet aber nicht nur auf dem Trainingsplatz statt. Auch neben dem Platz müssen wir als Gruppe zusammenwachsen, Vertrauen entwickeln und Verantwortung füreinander übernehmen.

Deshalb wollen wir immer wieder Wettbewerb schaffen. Im Training soll jeder Spieler um seinen Platz kämpfen und den Anspruch haben, sich weiterzuentwickeln. Testspiele und später die Pflichtspiele sollen uns zeigen, wie wir mit Druck, Konkurrenz und unterschiedlichen Spielsituationen umgehen.

Auch Marco Vieler sieht die sportliche Entwicklung als Prozess: „Wir wollen in dieser Saison vor allem ein stabiles Fundament schaffen. Wir haben viele neue Spieler, ein neues Trainerteam und eine veränderte Struktur. Da wäre es falsch, von heute auf morgen alles zu erwarten. Unser Anspruch ist aber, dass man von Beginn an erkennt, wofür Viktoria Koslar steht und dass wir uns Schritt für Schritt weiterentwickeln.“

Große Vorfreude auf die neue Saison

Die Vorfreude auf die neue Saison ist deshalb groß. Wir wissen, dass eine Mannschaft mit vielen neuen Gesichtern Zeit benötigt und nicht alles sofort funktionieren wird. Gleichzeitig liegt genau darin unsere Chance.

Wir wollen Schritt für Schritt eine Mannschaft entwickeln, die klare Tugenden verkörpert, füreinander arbeitet und mit der sich die Menschen in Koslar identifizieren können. Dabei geht es in dieser Saison zunächst darum, ein stabiles Fundament zu legen – aus Arbeit, Zusammenhalt, Wettbewerb und einer klaren sportlichen Ausrichtung.

Auch für Stefan Zander steht dabei der gemeinsame Weg im Mittelpunkt: „Ich weiß, dass wir nicht alles von heute auf morgen verändern können. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir mit einer klaren Linie, viel Arbeit und gegenseitigem Vertrauen etwas entwickeln können. Wir wollen eine Mannschaft sein, die auf und neben dem Platz füreinander einsteht und so wieder mehr Leute zu unseren Heimspielen bewegen.“

Für uns als Verein ist es etwas Besonderes, diesen Weg gemeinsam mit Menschen gehen zu können, die Viktoria Koslar seit Jahren verbunden sind – und gleichzeitig neue Spieler, Trainer und Impulse willkommen zu heißen.

Gemeinsam mit Marco Vieler, Stefan Zander, Dennis Löwen, Dominik Eßer, Jens Walther, der gesamten Mannschaft und allen Unterstützern wollen wir diesen neuen Weg gehen.

Wir wissen, dass vor uns Arbeit liegt. Aber wir freuen uns darauf.

Jetzt gilt es, aus den vielen Veränderungen eine Einheit zu formen und Viktoria Koslar Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Die neue Saison kann kommen.