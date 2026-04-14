Viktoria Köln steht vor Verpflichtung von Regionalliga-Topspieler

Eric Gueye (r.) vor Sprung in die 3. Liga. – Foto: Sven Hanisch

Viktoria Köln hat den Klassenerhalt in der 3. Liga schon länger sicher und dank des kolportierten Verkaufs der Weiterverkaufsbeteiligung von Said El Mala an den 1. FC Köln, sieht auch die unmittelbare finanzieller Zukunft rosiger aus . Deshalb laufen die Planungen für die anstehende Saison auf Hochtouren - und ein Topspiel aus der Regionalliga West steht offenbar vor dem Sprung in die Domstadt.

Gute Entwicklung bei RWO

Wie der Reviersport berichtet, soll Eric Gueye von Rot-Weiß Oberhausen zur Viktoria wechseln. Für RWO wäre der Abgang ein bitterer, wenngleich verständlicher aus Sicht des Spielers: Der 26-Jährige gehört in dieser Saison mit sieben Toren und sieben Vorlagen aus dem linken Mittelfeld heraus zu den auffälligsten Spielern auf dem Flügel und bestätigt damit seine guten Leistungen aus der Vorsaison (vier Tore, neun Vorlagen).

Gueye wurde in Hamburg geboren und spielte in der Jugend unter anderem für Eintracht Norderstedt, den Bramfelder SV oder den Niendorfer TSV. Über den Lüneburger SK kam er 2019/20 zum FC Schalke 04 II, ehe der Wechsel zurück in den Norden zu Holstein Kiel die Karriere ankurbelte. Dort entwickelte er sich zuerst im Trikot der U23 in der Regionalliga Nord, ehe sich der Außenspieler über Stationen beim SV Drochtersen/Assel und erneut Norderstedt für den Wechsel zu RWO empfahl.