Viktoria Köln hat sich zuletzt ins Tabellenmittelfeld zurückgekämpft. Jetzt kommt Aue nach Köln. – Foto: Pressefoto Eibner

Viktoria Köln hat das Schlusslicht zu Gast 3. Liga: Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue läuft Gefahr durchgereicht zu werden. Am Samstag ist Aue bei Viktoria Köln zu Gast.

Der FC Erzgebirge Aue ist Auf- und Abstiege gewohnt. In den letzten zehn Jahren verbrachte Aue die meiste Zeit in der zweiten Liga, musste aber auch zweimal in die dritte Liga runter. Beobachtet man die ersten Ergebnisse dieser Saison könnte es wieder einen Abstieg geben: Mit elf Punkten ist das Team von Trainer Carsten Müller Schlusslicht.

Besser läuft es bei Viktoria Köln, rein tabellarisch bisher einen recht stabilen Eindruck macht und sich in der engen dritten Liga im Tabellenmittelfeld eingeordnet hat. Zur Wahrheit gehört aber auch: Nach zuletzt neun sieglosen Spielen in Serie, punkteten die Kölner ausgerechnet beim 3:1 gegen Topteam FC Ingolstadt wieder dreifach. Mit Zweitligaabsteigern kennt sich die Viktoria also aus - zusammen mit Ingolstadt und Dynamo Dresden stieg eben Spieltagsgegner Erzgebirge Aue im Sommer ab.

Doch während sich Dresden und Ingolstadt immerhin in der erweiterten Gruppe etablieren konnten, finden sich die Veilchen auf Tabellenplatz 20 wieder. Wie nach einem Abstieg üblich, ist im Aue-Kader viel passiert in der vergangenen Transferperiode - möglich, dass sich der Kader erst finden muss. Dabei scheint Erzgebirge auf einem guten Weg zu sein. Gegen Tabellenführer SV Elversberg gab es am vergangenen Wochenende zumindest ein Unentschieden. Die Viktoria erwischt das Schlusslicht also im Aufwind.