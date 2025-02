Viktoria Köln empfängt kampfstarke Alemannia Aachen

Am Freitagabend (19:00 Uhr) erwartet Viktoria Köln ein intensives Duell im Sportpark Höhenberg. Alemannia Aachen reist mit einer der besten Defensiven der Liga an – und gilt als zweikampfstärkstes Team der 3. Liga.

Aktuell steckt die Mannschaft allerdings in einer kleinen Ergebniskrise: In den letzten fünf Spielen gab es nur einen Sieg, aber auch nur eine Niederlage – denn mit zwölf Unentschieden ist Aachen der Remis-König der Liga. Viktoria hingegen spielte erst dreimal remis und führt damit die gegenteilige Statistik an.

Ein Blick auf die bisherigen Duelle spricht für die Kölner: In 17 Begegnungen gewann Viktoria elfmal – darunter die Finalsiege im Mittelrheinpokal 2018 und 2021 gegen die Alemannia.

Auch wirtschaftlich gibt es große Unterschiede. Laut transfermarkt.de hat Aachen mit fünf Millionen Euro den niedrigsten Kadermarktwert der Liga. Dennoch holt Trainer Backhaus das Maximum aus seiner Mannschaft heraus. Der 43-Jährige führte die Alemannia nach elf Jahren in der Regionalliga zurück in den Profifußball und verfügt über eine außergewöhnliche Spielerkarriere mit Stationen in 22 Vereinen – unter anderem in Zypern, Saudi-Arabien und Hongkong.

Janßen kann wieder auf Dietz und El Mala setzen

Viktoria-Coach Olaf Janßen darf sich über die Rückkehr von Abwehrchef Lars Dietz und Malek El Mala freuen, die zuletzt gesperrt waren. Ob weitere angeschlagene Spieler rechtzeitig fit werden, bleibt abzuwarten.

Mit Aachen kommt zudem das härteste Team der Liga nach Höhenberg. 67 Gelbe Karten und drei Platzverweise bedeuten Ligahöchstwert – es dürfte also ein intensives Duell mit vielen Zweikämpfen werden.